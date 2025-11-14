14 de noviembre de 2025 - 15:05

Selección Argentina: Lautaro Martínez pasó a Hernán Crespo en la tabla histórica de goleadores

SELECCIÓN ARGENTINA. Lautaro Martinez superó a Hernán Crespo en la tabla de goleadores históricos: llegó a 36 tantos y quedó a dos del Kun Agüero.

Lautaro Martínez marcó ante Angola y superó a Hernán Crespo en la tabla histórica de goleadores de la Selección Argentina.&nbsp;

Lautaro Martínez marcó ante Angola y superó a Hernán Crespo en la tabla histórica de goleadores de la Selección Argentina. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Valentín Barco retornó a la Selección Argentina, y luchará por un lugar en la lista del Mundial

Valentín Barco y su anhelo de Mundial con la Selección Argentina: "Juego donde me pongan"

Por Redacción Deportes
Lionel Messi, la gran atracción de la Selección Argentina en el entrenamiento en España. 

La Selección Argentina metió más de 20 mil hinchas en la práctica previa a Angola: Messi, la gran atracción

Por Redacción Deportes
Embed

El equipo dirigido por Lionel Scaloni terminó el primer tiempo ante el conjunto africano con tan solo dos tiros al arco. Sin embargo, luego de una buena atajada del arquero Hugo Marques a un remate de Lionel Messi, consiguió ponerse en ventaja antes del cierre del primer capítulo.

G5u6BqzXUAAHHSd
Partido amistoso entre la Selecci&oacute;n Argentina y su par de Angola.&nbsp;

Partido amistoso entre la Selección Argentina y su par de Angola.

A los 43 de acción, Giovani Lo Celso conectó con Messi, quien recibió en tres cuartos de campo rival, sobre el sector derecho, y habilitó la corrida de Martínez. El Toro picó al corazón del área, remató - sin controlar y con fuerza- al primer poste y convirtió su gol número 36 con la celeste y blanca, con el que superó a Crespo en la tabla de goleadores.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El entrenamiento de la Selección Argentina, con Lionel Messi como estandarte

Selección Argentina: con varias bajas, Lionel Scaloni confirmó el equipo titular para el amistoso con Angola

Por Redacción Deportes
La formación de la Selección Argentina vs. Angola, en el último amistoso del año. 

Con goles de Lionel Messi y Lautaro Martínez, Argentina derrotó 2-0 a Angola en el último amistoso del 2025

Por Redacción Deportes
La Selección Argentna Sub 17, quedó eliminada en 16avos. de final al caer por penales con México 5-4 (2-2). 

Mundial Sub-17: México dio el batacazo ante Argentina y avanzó a los octavos desde el punto del penal

Lionel Messi habló de su deseo de ganar otra Copa del Mundo

Lionel Messi eligió ganar otro mundial en un ping pong imperdible y lleno de confesiones

Por Redacción Deportes