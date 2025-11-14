Selección Argentina: Lautaro Martínez pasó a Hernán Crespo en la tabla histórica de goleadores

El equipo dirigido por Lionel Scaloni terminó el primer tiempo ante el conjunto africano con tan solo dos tiros al arco. Sin embargo, luego de una buena atajada del arquero Hugo Marques a un remate de Lionel Messi, consiguió ponerse en ventaja antes del cierre del primer capítulo.
A los 43 de acción, Giovani Lo Celso conectó con Messi, quien recibió en tres cuartos de campo rival, sobre el sector derecho, y habilitó la corrida de Martínez. El Toro picó al corazón del área, remató - sin controlar y con fuerza- al primer poste y convirtió su gol número 36 con la celeste y blanca, con el que superó a Crespo en la tabla de goleadores.
Selección Argentina: Messi no para de sumar récord