Selección Argentina: Lautaro Martínez pasó a Hernán Crespo en la tabla histórica de goleadores

SELECCIÓN ARGENTINA. Lautaro Martinez superó a Hernán Crespo en la tabla de goleadores históricos: llegó a 36 tantos y quedó a dos del Kun Agüero.

Lautaro Martínez marcó ante Angola y superó a Hernán Crespo en la tabla histórica de goleadores de la Selección Argentina.

En la agonía de un primer tiempo muy disputado, Argentina se adelantó por 1-0 ante Angola gracias al tanto del delantero Lautaro Martínez, quien fue asistido por Lionel Messi, llegó a 36 festejos con la Albiceleste y le quitó el cuarto lugar de la tabla de goleadores a Hernán Crespo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni terminó el primer tiempo ante el conjunto africano con tan solo dos tiros al arco. Sin embargo, luego de una buena atajada del arquero Hugo Marques a un remate de Lionel Messi, consiguió ponerse en ventaja antes del cierre del primer capítulo.

G5u6BqzXUAAHHSd Partido amistoso entre la Selección Argentina y su par de Angola. Gentileza. A los 43 de acción, Giovani Lo Celso conectó con Messi, quien recibió en tres cuartos de campo rival, sobre el sector derecho, y habilitó la corrida de Martínez. El Toro picó al corazón del área, remató - sin controlar y con fuerza- al primer poste y convirtió su gol número 36 con la celeste y blanca, con el que superó a Crespo en la tabla de goleadores.