Selección Argentina: con varias bajas, Lionel Scaloni confirmó el equipo titular para el amistoso con Angola

La Albiceleste se medirá desde las 13 con el conjunto africano en su único amistoso de noviembre, y de cara a este partido, Lionel Scaloni tendrá varias bajas de habituales titulares.

Lionel Messi está a disposición de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, pero aún no se define si será titular.

La Selección Argentina se medirá con Angola este viernes, desde las 13, en Luanda por un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El combinado africano celebra, en parte, el 50° aniversario de la independencia del país a través de este encuentro. En principio, este sería el último partido oficial de la Albiceleste antes de jugar la Finalissima contra España y, a pesar de tener varias bajas, Lionel Scaloni piensa poner lo mejor.

SELECCIÓN ARGENTINA. Desde las 13, Argentina se mide con Angola por un partido amistoso. Gentileza. La Selección, previo a viajar al país africano, entrenó durante la semana en España. El jueves realizó una práctica abierta en el estadio Manuel Martínez Valero, en Elche, y tuvo la presencia de más de 20.000 personas. Después del entrenamiento, Messi recibió una camiseta del club español con el número 10 de manos del accionista Cristian Bragarnik.

Las ausencias de la Selección Argentina en el amistoso contra Angola El equipo argentino tendrá varias ausencias de peso, y la más destacada es la de Emiliano Martínez. El arquero no fue citado por decisión exclusiva de Scaloni, quien habló con él antes de anunciar la lista y le explicó que en este partido quiere darle minutos a Gerónimo Rulli. Dibu sabe que es titular indiscutido y será el dueño del arco tanto en la Finalissima como en el debut mundialista.

Otro que no podrá estar presente en Enzo Fernández, que en un principio integraba la lista de citados, pero después del último partido con Chelsea comunicó que sufre una molestia en su rodilla y el cuerpo médico de su equipo le recomendó reposo. "Estuve hablando con el cuerpo médico porque tengo un problema en la rodilla y tomamos la decisión de descansar", declaró en diálogo con ESPN. Su lugar en el medio será de Alexis Mac Allister, mientras que que el rol de volante zurdo se lo disputan Nicolás Paz y Giovani Lo Celso.

Lo Celso jugó un buen partido y abrió el marcador promediando el primer tiempo. Se ganó un lugar en la lista Gentileza Por último, los tres futbolistas de Atlético Madrid tampoco jugarán contra Angola porque no se dieron la vacuna contra la fiebre amarilla, que es obligatoria para ingresar a territorio angoleño. Según informó la AFA, no llegaron en tiempo y forma con los trámites vinculados a la vacunación, por lo que Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone no dirán presente. El representante colchonero que sí estará en cancha es Thiago Almada.