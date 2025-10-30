30 de octubre de 2025 - 18:37

La actriz Sydney Sweeney cruzó los límites con un vestido transparente y se llevó todas las miradas

La actriz de 28 años, nominada al Emmy, fue una de las presencias destacadas en el Power of Women 2025.

Los Andes | Redacción Espectáculos
La noche del pasado miércoles, la actriz Sydney Sweeney se convirtió en una de las grandes protagonistas del evento Variety Power of Women celebrado en Los Ángeles, donde fue reconocida como una de las homenajeadas destacadas.

La actriz, famosa por su papel en Euphoria, acaparó todas las miradas al desfilar por la alfombra roja con un vestido plateado de tejido transparente y sin sujetador, una elección que, según el Daily Mail, no pasó desapercibida y marcó tendencia durante la gala.

El diseño, ajustado al cuerpo y adornado con brillos sutiles, realzaba su silueta y se completaba con pendientes largos y anillos plateados. Sweeney estrenó además un nuevo corte bob en tono rubio platinado, que enmarcaba perfectamente su rostro, mientras que su maquillaje natural, con mejillas sonrojadas, labios nude y pestañas definidas, aportó un toque fresco y elegante al conjunto.

Sydney Sweeney

Durante la gala, la actriz de 28 años posó con total confianza ante las cámaras, manteniendo una actitud sonriente y relajada en todo momento. El evento, organizado por Variety, reunió a destacadas personalidades del mundo del entretenimiento para rendir homenaje a mujeres influyentes de Hollywood.

Sweeney compartió la alfombra roja y parte de la velada con otras homenajeadas, entre ellas Jamie Lee Curtis, Nicole Scherzinger, Wanda Sykes y Kate Hudson. También fue vista abrazando y posando junto a Curtis y Sharon Stone, con quienes coincidió en la misma mesa durante la cena. Según reportó el Daily Mail, el encuentro se desarrolló en un ambiente de compañerismo y admiración mutua, reflejando el espíritu de celebración y apoyo entre las invitadas.

Sydney acaba de presentar su nueva película, Christy, en la que debió aumentar 13 kilos para meterse en la piel de la boxeadora Christy Martin. En la gala donde fue reconocida con un premio, la actriz volvió a acaparar la atención al lucir un vestido plateado con transparencias, que llevó sin ropa interior, sorprendiendo con una elección audaz y elegante a la vez.

