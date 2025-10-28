Insólito: la "reina malvada" de Blancanieves pide ayuda para seguir siendo mala en los parques de Disney

L a actriz que interpreta a la Reina malvada de la clásica historia de Disney Blancanieves , desató una polémica tras un rumor de que los villanos más famosos desaparecerían de la experiencia diaria de los parques.

La especulación indicaba que los malvados de las películas seguirán presentes durante la temporada de Halloween, supuestamente luego dejarían de participar en los desfiles y de recorrer el parque de diversiones , limitando su aparición a las fecha temática de terror.

Este rumor generó una respuesta de parte de los actores y actrices que interpretan a los villanos . En particular, la interprete de la Reina Malvada, quien ha ganado popularidad en redes sociales , se manifestó respecto a esto.

En la plataforma TikTok , cientos de usuarios comparten videos de sus encuentros con la actriz. Un usuario que se dedica a planear excursiones a Disney y Universal, amplió esta situación con un video que superó las 800.000 visualizaciones.

En el clip destaca que la actriz, a pesar del rol de malvada, es súper simpática. Comenta que mucha gente asiste a verla a la actriz no al personaje. Esto, según él, podría haber desviado el foco de la experiencia tradicional de Disney.

Además, el usuario resaltó el éxito del la estrategia de destinar ciertos personajes a temporadas específicas como Halloween y Navidad, tal es el ejemplo de los personajes Jack y Sally de la película El extraño mundo de Jack .

El video se llenó de comentarios que manifestaron su desacuerdo con la supuesta decisión: “la reina se queda sin laburo, por ser muy buena en su trabajo” señaló una usaria . Otros comentaron: “ ¡La presencia de esa actriz hace que generen ingresos específicos por ella y deciden quitarla?!” y también “se va Evil Queen, por toda la popularidad que está teniendo en redes”.

La actriz reclama para no ser despedida

Debido a su popularidad, gran cantidad de visitantes se acercan a grabarla y por eso en un video puede verse cómo se dirige al público y reclama para que su personaje siga vigente todo el año: "Ve a quejarte, ¿de acuerdo? Diles que me quieres específicamente a mí durante todo el año", dice en uno de los vídeos la Reina Malvada. "Te traeré una manzana la próxima vez. Si sigo aquí", le dice el personaje a un visitante, que la graba con su móvil.

En otro vídeo, el personaje continúa con su súplica a otros visitantes: "Todos pueden ir a llorar a los poderes fácticos de este reino que no gobiernan de forma adecuada ni justa. Pueden ir a llorarles todos los días, cada momento, y decirles que me echáis de menos. Sí".

Finalmente la actriz concluye: "Y todos los que están en ese pequeño espejo también deberían quejarse", dice la reina por fin, en referencia al celular de la persona que la está grabando.

A pesar de los rumores y especulaciones, según el medio español 20 minutos, esta inforación es errónea ya que los villanos no desaparecerán de los parques. Si bien trendrán una mayor presencia y vestuario especial durante la temporada de Halloween, seguirán vigentes el resto del año.

Esto se debe a que The Walt Disney Company reconoce a los villanos de las películas como una franquicia importante por lo que seguiran presentes en la experiencia de los parques Disney.