24 de octubre de 2025 - 22:59

Jimena Barón se reencontró con su hijo en Disney y su reacción emocióno a todos sus fanáticos

Luego de los abrazos y la emoción, Jimena y hijo disfrutaron juntos de las atracciones del parque.

Jimena Barón
Por Redacción Espectáculos

Jimena Barón vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida cuando fue sorprendida por su hijo Morrison, conocido como Momo, en los parques de Disney. “El mejor día de mi vida. No tengo palabras. Son lo mejor que me pasó en la vida”, expresó al compartir el video del reencuentro.

El reencuentro de Jimena Barón con su hijo

El video del encuentro se viralizó rápidamente y generó una ola de reacciones entre los seguidores de la cantante, quienes destacaron el gesto y la ternura del momento. “Llorando”, “Tuma sos crack”, “Lo vi a Momo detrás y me puse a llorar automáticamente”, “Qué hermosa sorpresa”, y “Me hicieron llorar”, fueron algunos de los comentarios más repetidos en redes.

El reencuentro ocurrió pocos días después de que Jimena viajara a Estados Unidos junto a su pareja, Matías Palleiro, y su hijo menor, Arturo, como parte de una sorpresa por el Día de la Madre. Palleiro había organizado el viaje sin contarle a Jimena el destino ni los detalles, lo que incrementó la emoción al descubrir que el regalo incluía también la llegada de Momo más adelante.

Jimena Barón al elegir a su niñera como la madrina de su hijo, Arturo (2)

La crítica de sus seguidores

Sin embargo, antes de la sorpresa, la ausencia de Momo en el viaje generó críticas en redes sociales. Cuando Jimena compartió el momento en el que Palleiro le entregaba el sobre con los pasajes, ella preguntó si su hijo mayor también iba, y Matías respondió que debía quedarse porque tenía clases. Esto despertó comentarios como: “¿Día de la Madre y dejan al hijo para irse en pareja? Malísimo” o “No entiendo cómo se van sin él justo ese día”.

Frente a la polémica, Jimena decidió aclarar la situación en sus redes: “Tranquilos que Momo acaba de venir del sur y en 3 semanas lo acompañamos todos a Brasil a que vaya a surfear una semana”. Además, justificó la decisión por cuestiones escolares: “Tiene cole, no puede faltar tanto, che”.

