Cata de Gran Hermano, la nueva allanada e imputada por promocionar apuestas ilegales

Catalina Gorostidi, ex participante de Gran Hermano 2023, atravesó un allanamiento judicial en las últimas horas por la Justicia tras ser imputada por promocionar plataformas ilegales de juegos de azar en sus redes sociales.

La medida fue ordenada a pedido de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, dirigida por el fiscal Juan Rozas. Fuentes judiciales indicaron que el procedimiento se realizó luego de una denuncia presentada por la Lotería de la Ciudad, la cual advirtió sobre la promoción y recomendación reiterada de al menos seis sitios de apuestas virtuales no autorizados en su cuenta de Instagram.

A pesar de que la influencer había sido citada ante la justicia en mayo de este año, las autoridades determinaron que continuaba con la difusión de los portales ilegales. Esta persistencia motivó a la orden de allanamiento de su hogar en las últimas horas.

La investigación sostiene que la ex participante aprovechó de su condición de influencer y la notoria exposición pública obtenida en el reality. Esto potenció la llegada de mensajes publicitarios sobre el juego ilegal a una gran cantidad de seguidores.

Se encontraron pruebas relacionadas con las plataformas de apuestas ilegales

La orden judicial, emitida por el juez Ariza Clerici, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°1, habilitó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales y a la Policía de la Ciudad a ingresar al domicilio de Gorostidi. Durante el operativo, los agentes incautaron dispositivos electrónicos y cuadernos con registros relacionados con apuestas, casinos y movimientos de dinero.

allanamiento

Según el medio Infobae, fuentes del caso indicaron que la evidencia recopilada será sometida a peritaje para determinar el alcance de las maniobras y la posible existencia de comunicaciones con responsables de plataformas ilegales.

El expediente judicial señala que la imputada incentivó el registro y las apuestas en páginas sin control oficial, una conducta que la normativa penal argentina califica como delito cuando se realiza sin autorización. Dicha infracción puede traer consigo penas de tres a seis años de prisión según el artículo 301 bis del Código Penal Argentino.

La causa judicial continúa abierta y está sujeta a nuevas medidas que se definirán tras el análisis de los dispositivos electrónicos y registros secuestrados.

Otro participante Gran Hermano relacionado con apuestas

La semana pasada, su ex pareja y también concursante de Gran Hermano, Joel Ojeda, fue detenido en su domicilio de San Miguel, acusado de promocionar casinos ilegales a través de sus redes sociales.

Joel Ojeda
Detuvieron a un ex Gran Hermano por promocionar casinos ilegales.

La causa se originó por las publicaciones en Instagram de Ojeda, en las que promocionaba casinos y plataformas de apuestas online no autorizadas.

La causa que enfrenta puede llegar a tener como máximo 6 años de prisión.

