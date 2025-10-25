Gondwana y La Skandalosa: fiesta del reggae y el ska en Mendoza

Para esta tarde, en el escenario del 23 Ríos, en Luján , se prepara un encuentro que promete sacudir el suelo mendocino y abrir diálogos en clave de ritmo: dos bandas de alma fuerte, dos historias que se cruzan, dos legados que se unen en un cartel único. Por un lado, la histórica Gondwana, banda chilena de reggae fundada en 1987 en La Pincoya, Santiago de Chile, bajo el timón de ILocks Labbé. Por el otro, la mendocina La Skandalosa Tripulación, renovada y con paso firme.

Ambas prometen una tarde de fiesta y de comunión entre el reggae y el ska, desde las 16 hs —en un nuevo horario adecuado por la veda electoral—, y además con la musicalización de DeejayJosse. (Anticipadas disponibles en www.flashpass.com.ar)

Tal como reconoce en charla con Estilo el líder de la banda, I-Locks Labbé, Gondwana nació hace más de 38 años en un rincón del populoso barrio La Pincoya. Allí, en la comuna de Huechuraba, Santiago de Chile.

Lo que empezó como un impulso personal —al ver a ThePolice en el festival de Viña del Mar de 1982— se transformó en cruzada musical y social. Su primer álbum homónimo, lanzado en 1997, marcó un antes y un después: temas como “Sentimiento Original” y “Armonía de Amor” catapultaron al grupo al Triple Disco de Platino, convirtiéndose en referente del género. Desde entonces, con discos como Alabanza (2000), Made in Jamaica (2002) y Crece (2004), Gondwana ha escuchado —y expresado— muchas pulsiones latinoamericanas. En Argentina, su vínculo con la escena reggae fue clave junto a bandas como LosCafres, LosPericos y DreadMarI.

Cuando le preguntamos por este momento del género reggae en Latinoamérica y en el mundo, I-Locks Labbé reconoce que tiene altibajos, pero que siempre está. “El reggae nunca muere”, dice y conjetura que tal vez este sea un momento de crecimiento. A la un poco insidiosa cuestión de cómo se sienten los músicos de reggae con el éxito del reggaetón, Labbé ríe y da señales de amplitud. No es algo que le quite el sueño, afirma; al fin y al cabo “el reggae va por su propio camino”. Y consultado sobre los orígenes del género, vinculados al misticismo y la religiosidad, asegura que en el reggae actual “hay un mayor equilibrio”, y que sin dejar atrás su esencia ceremonial, es una música que también apunta al disfrute y a la conciencia social.

La música de Gondwana ha cumplido una función que va más allá del entretenimiento, asegura. La conexión con la gente que vive, ama, sufre y busca esperanza, sigue siendo parte del fuego que alimenta a la banda.

La Skandalosa: ska, energía y fusión

Mientras tanto, al lado de ese viejo linaje, se alzará La Skandalosa Tripulación. La banda mendocina que después de una pausa retornó al ruedo en 2024 con un concierto memorable en el Festival Mansa Primavera ante más de 5000 personas. En 2025 siguieron encendiendo, con presentaciones en el Festival del Malbec y el Olivo, en la Nave Cultural para celebrar los 10 años de su DVD Tal Cual Somos, ante 1 000 personas; y en el Mood Primavera, frente a unas 25 000 almas. Recibieron el Premio Raíces, un reconocimiento local a su trayectoria.

La Skandalosa Tripulación (press 1)

Con cinco discos editados y giras por Argentina, México y Chile, la banda vive una etapa de renovación: regresó Maurito Ferrari, se incorporaron “Fugy” Altavilla y David Tchrikisvilli en sección de vientos, y mantuvieron su estilo festivo y comprometido. No es solo ska: es ska con chispa, ska con conciencia, ska que hace vibrar a Mendoza.

Hoy ambas bandas compartirán cartel, manifestarán su universo sonoro, y trazarán un puente. Una tarde desde las 16 h, en pleno 23 Ríos, donde el reggae y el ska confluirán.

Sensaciones, sonidos, sorpresas

Mientras se aprestan las bandas o en los intervalos ambientará Deejay Josse, que hará de alfombra sonora.

Cuando Gondwana suba al escenario, el peso de los años se combinará con la frescura de la vigencia-band. I-Locks, bajista y líder, probablemente recuerde la génesis de su banda, las raíces de La Pincoya y su impulso inspirado en The Police. Seguramente la banda no se guardará himnos como “Sentimiento original”, “Verde, amarillo, rojo”, “Ignorancia”, “Mi Princesa”, o la versión de “Te Recuerdo Amanda”, que ya se inscribieron en la memoria colectiva. Y también nuevo material: de los discos Reggae ‘N’ Roll y Carpe Diem.

Al mismo tiempo, La Skandalosa Tripulación tomará el testigo con su fuerza local, mostrando cómo el ska - esa música de viento, brass y baile frenético - puede convivir con el reggae, que trae cadencia, mensaje y profundidad. Esa combinación de fiesta y reflexión, propia de ambas bandas, será el verdadero encuentro explosivo del cartel. Esa fusión será, además, parte del encanto del show: más que dos conciertos, una conversación musical, una comunión de estilos.

Más que una fiesta

Para I-Locks Labbé, la música es algo que va más allá del escenario. En su entrevista con Estilo lo dejó claro: “Estamos muy contentos de volver a tocar en Mendoza después de mucho tiempo; venimos con toda la energía y las ganas”. El concierto será, dice, “un recorrido por toda nuestra música, desde los viejos temas a los más nuevos”.

Mientras La Skandalosa Tripulación aportará su energía local y el sabor mendocino; Gondwana desplegará su bagaje internacional, su tradición y su convicción de que el reggae —y la música en general— pueden expresar algo más que el ritmo: pueden ser cambio, memoria y comunidad.

Para quienes vayan al show, es una oportunidad de sentir cómo una banda surgida en un barrio de Santiago rompe fronteras, alcanza Argentina, toca en la tierra de Mendoza. Y cómo una banda de la región vuelve a escena con fuerza, se une a esa historia mayor, y celebra el presente.

Invitación final

Así esta tarde, en 23 Ríos, será el momento del reggae profundo de Gondwana, del ska desbordante de La Skandalosa Tripulación y de un público que se conecta, se reconoce, vibra y celebra. Porque más que un concierto, será una unión sonora que resume algo potente: la música como puente.

Y como I-Locks lo dijo: “El reggae nunca muere, siempre está y va floreciendo en el tiempo”.