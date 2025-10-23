Detuvieron a una conductora por manejar ebria en pleno Centro y sorprendió con el resultado del test

El procedimiento se realizó alrededor de las 00:35, en la esquina de calles Colón y 9 de Julio. La mujer tiene 36 años y conducía un Chevrolet Tracker.

Una mujer fue detenida en la Ciudad de Mendoza durante un operativo de control vehicular, tras constatarse que manejaba con 2,04 gramos de alcohol en sangre, más de cuatro veces el límite permitido por la Ley de Tránsito.

El procedimiento se realizó alrededor de las 00:35, en la esquina de calles Colón y 9 de Julio, y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 2ª junto a personal de Tránsito Municipal.

Durante las maniobras de control, los uniformados detuvieron la marcha de un Chevrolet Tracker conducido por M.H.V., de 36 años. Al realizar el test de alcoholemia, se comprobó que la mujer conducía en estado de ebriedad, motivo por el cual fue demorada y trasladada a sede policial.

El vehículo fue secuestrado, y se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley de Tránsito.