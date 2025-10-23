23 de octubre de 2025 - 08:59

Detuvieron a una conductora por manejar ebria en pleno Centro y sorprendió con el resultado del test

El procedimiento se realizó alrededor de las 00:35, en la esquina de calles Colón y 9 de Julio. La mujer tiene 36 años y conducía un Chevrolet Tracker.

El procedimiento se realizó alrededor de las 00:35, en la esquina de calles Colón y 9 de Julio. La mujer tiene 36 años y conducía un Chevrolet Tracker.

El procedimiento se realizó alrededor de las 00:35, en la esquina de calles Colón y 9 de Julio. La mujer tiene 36 años y conducía un Chevrolet Tracker.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer fue detenida en la Ciudad de Mendoza durante un operativo de control vehicular, tras constatarse que manejaba con 2,04 gramos de alcohol en sangre, más de cuatro veces el límite permitido por la Ley de Tránsito.

Leé además

Maipú: le robaron el auto con un viejo truco delictivo.

Le robaron el auto con una vieja trampa callejera en Maipú y se fugaron

Por Redacción Policiales
Parque provincial Aconcagua | Archivo

Turistas europeos hacían "trompos" dentro del parque Aconcagua y fueron demorados

Por Redacción Policiales

El procedimiento se realizó alrededor de las 00:35, en la esquina de calles Colón y 9 de Julio, y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 2ª junto a personal de Tránsito Municipal.

Durante las maniobras de control, los uniformados detuvieron la marcha de un Chevrolet Tracker conducido por M.H.V., de 36 años. Al realizar el test de alcoholemia, se comprobó que la mujer conducía en estado de ebriedad, motivo por el cual fue demorada y trasladada a sede policial.

El vehículo fue secuestrado, y se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley de Tránsito.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Susto en un edificio de Ciudad: se desplomó un ascensor (Imagen ilustrativa)

Susto en un edificio de Ciudad: se desplomó un ascensor con seis personas a bordo

Por Redacción Policiales
Gloria Jara Guerrero, exresponsable de la Procuración Penitenciaria de la Nación en Viedma.

Mala praxis: imputaron a tres médicos por no detectar una apendicitis que le costó la vida a una mujer

Por Redacción Policiales
Condenaron a prisión perpetua a la ex policía que mató a sus dos hijos en San Luis.

Prisión perpetua para la expolicía que mató a sus dos hijos en San Luis

Por Redacción Policiales
Interceptan una camioneta que traficaba 18 aves autóctonas.

Tráfico ilegal: interceptaron una camioneta con 18 aves autóctonas que iban rumbo a Mendoza

Por Redacción Policiales