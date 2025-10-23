23 de octubre de 2025 - 13:01

Video: generó disturbios en pleno Centro, se peleó y robó 84 tarjetas de estacionamiento

Ocurrió ayer al mediodía en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. La policía constató que le habían hecho una contravención días antes.

Los Andes
Un hombre que provocó disturbios, robó tarjetas de estacionamiento medido y se peleó en la vía pública, fue detenido este miércoles al mediodía en pleno centro de la Ciudad de Mendoza tras el rápido accionar policial.

Un llamado al 911 alertó sobre la situación en Calle San Martín y Colón, reportando que un individuo que vestía una remera celeste y llevaba una mochila negra estaba peleándose con un trapito y golpeando autos estacionados. Los efectivos lograron aprehenderlo en San Martín y Amigorena.

Finalmente, fue trasladado a la Comisaría 33 en un móvil policial.

