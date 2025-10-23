Turistas europeos hacían "trompos" dentro del parque Aconcagua y fueron demorados

Un mujer suiza y dos franceses fueron notificados por conducción peligrosa a bordo de una camioneta.

Tres turistas extranjeros fueron demorados este miércoles en el Parque Provincial Aconcagua luego de realizar maniobras peligrosas a bordo de una camioneta dentro del área protegida.

Guardaparques del lugar alertaron a la Policía sobre la situación, y personal de seguridad se desplazó hasta el sitio. Al llegar, los efectivos encontraron a los ocupantes de una Toyota Hilux sentados en el interior, consumiendo bebidas, quienes aseguraron que todo se trató de un malentendido.

Los involucrados fueron identificados como C.M.L., de nacionalidad suiza, quien conducía el rodado, y L.A. y G.P., ambos de Francia.

Tras realizarles el control de alcoholemia, la conductora arrojó negativo, mientras que uno de los acompañantes registró 0,25 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, Ricardo Iturbide, los turistas fueron demorados preventivamente por conducción peligrosa y notificados de la infracción, sin que se adoptaran medidas judiciales, aclararon desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.