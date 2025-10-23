23 de octubre de 2025 - 09:07

Turistas europeos hacían "trompos" dentro del parque Aconcagua y fueron demorados

Un mujer suiza y dos franceses fueron notificados por conducción peligrosa a bordo de una camioneta.

Parque provincial Aconcagua | Archivo

Parque provincial Aconcagua | Archivo

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Tres turistas extranjeros fueron demorados este miércoles en el Parque Provincial Aconcagua luego de realizar maniobras peligrosas a bordo de una camioneta dentro del área protegida.

Leé además

El procedimiento se realizó alrededor de las 00:35, en la esquina de calles Colón y 9 de Julio. La mujer tiene 36 años y conducía un Chevrolet Tracker.

Detuvieron a una conductora por manejar ebria en pleno Centro y sorprendió con el resultado del test

Por Redacción Policiales
 Sonocho los guardaparques que desempeñan sus funciones en Villavicencio.| Foto: Gentileza Martín Perez @cuyo.birding.3)

El impactante paisaje natural a una hora de Mendoza, con pumas, guanacos y el hotel más famoso de Argentina

Por Ignacio de la Rosa

Guardaparques del lugar alertaron a la Policía sobre la situación, y personal de seguridad se desplazó hasta el sitio. Al llegar, los efectivos encontraron a los ocupantes de una Toyota Hilux sentados en el interior, consumiendo bebidas, quienes aseguraron que todo se trató de un malentendido.

Los involucrados fueron identificados como C.M.L., de nacionalidad suiza, quien conducía el rodado, y L.A. y G.P., ambos de Francia.

Tras realizarles el control de alcoholemia, la conductora arrojó negativo, mientras que uno de los acompañantes registró 0,25 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, Ricardo Iturbide, los turistas fueron demorados preventivamente por conducción peligrosa y notificados de la infracción, sin que se adoptaran medidas judiciales, aclararon desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Julieta Silva en el juicio en 2017.

Volvieron a condenar a Julieta Silva: esta vez recibió 9 meses de prisión por golpear a su marido

Por Redacción Policiales
Susto en un edificio de Ciudad: se desplomó un ascensor (Imagen ilustrativa)

Susto en un edificio de Ciudad: se desplomó un ascensor con seis personas a bordo

Por Redacción Policiales
Video: así rescataron a los andinistas que habían quedado atrapado en un barranco del Aconcagua

Video: así rescataron a los andinistas que habían quedado atrapados en un barranco del Aconcagua

Por Redacción Sociedad
Maipú: le robaron el auto con un viejo truco delictivo.

Le robaron el auto con una vieja trampa callejera en Maipú y se fugaron

Por Redacción Policiales