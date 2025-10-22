Volvieron a condenar a Julieta Silva: esta vez recibió 9 meses de prisión por golpear a su marido

La justicia de San Rafael volvió a condenar a Julieta Silva , la mujer cuyo rostro llegó a ser noticia nacional tras su primera condena por atropellar y matar de forma accidental al rugbier Genaro Fortunato, en 2017.

Caos y tensión: un policía sacó su arma en medio de disturbios tras el final de un partido de fútbol

Le pidieron el baño al playero de una estación de GNC y aprovecharon para robarle la recaudación

Esta mañana, durante un juicio abreviado, Silva fue condenada por el juez Claudio Gil a 9 meses de prisión efectiva por haber golpeado a su marido, Lucas Giménez. En tanto, fue sobreseída otros tres delitos que había sido imputada: privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas agravadas y desobediencia a una orden judicial. Además fue declarada reincidente.

La mujer, junto al mediático abogado porteño Roberto Castillo, llegó a un acuerdo con el fiscal Fabricio Sidoti, en el cual Silva se declaró culpable del delito de lesiones leves por lo que deberá cumplir con la pena establecida tal como lo viene realizado: con prisión domiciliaria.

Este acuerdo ya había sido solicitado por el defensor el 3 de agosto pasado, en una presentación por escrito presentada ante el fiscal Sidoti.

El 25 de julio pasado Silva quedó detenida tras ser formalmente imputada por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, en perjuicio de su pareja (o expareja), Lucas Giménez, con quien mantenía una relación matrimonial y tiene una hija en común de un año de edad.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la víctima, quien afirmó haber sufrido agresiones (una escoriación y tumefacción) por parte de Silva.

Personal policial acudió al domicilio de los implicados, donde constataron la existencia de lesiones. Como medida inicial, se dispuso la prohibición de acercamiento de Silva hacia su pareja, mientras avanzaban las diligencias investigativas, que incluyeron declaraciones testimoniales, pericias médicas y la intervención del Cuerpo Médico Forense.

detuvieron-julieta-silva-golpear-su-marido-lucas-gimenez-la-joven-ya-habia-estado-presa-atropellar-y-matar-su-novio-san-rafael-2017 Julieta Silva y Lucas Giménez. gentileza

Según Castillo, cuando Julieta Silva declaró ante el fiscal “desvirtuó la acusación, dio una amplia versión de los hechos que, claro, es muy distinta a la del denunciante”.

“Había una relación de sometimiento. Él la chantajeaba: el chantaje pasaba porque iba a contarle a los hijos de ella sobre su pasado”, explicó Castillo, haciendo referencia a que Giménez la habría amenazado diciéndole a los menores que la muerte de Genaro Fortunato no había sido accidental como determinó la Justicia al condenarla a tres años y nueve meses de prisión, sino que la mujer actuó de forma intencional.

Además, indicó que “le hacía escenas de celos con el padre de sus hijos (de su primer matrimonio) y también con el profesor de fútbol de los chicos, por lo que no los volvió a llevar”.

Muerte accidental

Silva fue condenada penalmente por primera vez el 3 de setiembre de 2018 a la pena de tres años y nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, por resultar autora responsable del delito de homicidio culposo agravado.

El 9 de setiembre de 2017, a las 4.50, de la madrugada aproximadamente, Julieta Silva se retiró del local de diversión nocturna Mona bar de San Rafael, dirigiéndose en compañía de Genaro Fortunato donde tenía estacionado su vehículo, momento en que se entabla una discusión entre ambos.

Luego Silva se ubicó en el asiento del conductor, en tanto que Fortunato permaneció de pie junto al lateral izquierdo del mismo, golpeándole con las manos el vidrio de la ventanilla con intenciones de que no se retire del lugar.

Silva comenzó a hacer marcha atrás con el automóvil y en instantes en que su rodado ya se encontraba apuntando con su sector frontal hacia la calle Las Vírgenes, aceleró la marcha del rodado, retirándose a gran velocidad por calle El Chañaral hacia el cardinal norte.

Dos testigos afirmaron que Julieta Silva pudo ver a Genaro antes de atropellarlo Julieta Silva en el juicio donde fue condenada por homicidio culposo agravado. Archivo Los Andes

Fortunato comenzó a correr a la par del vehículo, a fin de detener su marcha. Producto de la velocidad que había adquirido el vehículo, Fortunato cayó de boca sobre la carpeta asfáltica, quedando su cuerpo posicionado en el cono lumínico de una luminaria pública situada en el lugar.

Silva, luego de haber recorrido una distancia aproximada de 150 metros efectuó una maniobra de giro en U, con las luces de su vehículo encendidas y retomó la marcha por la arteria mencionada con dirección hacia el cardinal sur, arrollando a Fortunato con su vehículo, a quien arrastró a lo largo de 3.5 metros, aplastándole el cráneo con una de las ruedas, provocándole instantáneamente la muerte.

Las condiciones climáticas en el lugar del hecho eran inadecuadas: había una débil llovizna, Silva no conducía con sus anteojos recetados, además de que los vidrios laterales del rodado estaban polarizados, sumándose a ello el grado de alcoholización medio alto de la conductora de 0.98 gr/lt. de alcohol en sangre.