Mala praxis: imputaron a tres médicos por no detectar una apendicitis que le costó la vida a una mujer

Dos cirujanas residentes y un médico cirujano de carrera fueron imputados este 20 de octubre por mala praxis. Los profesionales de la salud desempeñaban sus funciones en el hospital Artémides Zatti, de Viedma, Río Negro.
La víctima fue Gloria Jara Guerrero. La mujer había sido responsable de la Procuración Penitenciaria de la Nación en Viedma y falleció en septiembre de 2024. El caso.
Los tres médicos, Valeria Elizabeth Painequeo, Maiana Luz González y Alejandro Germán Vizcarra Díaz fueron acusados por homicidio culposo. El caso surge al no diagnosticar una apendicitis que derivó en peritonitis y le provocó la muerte a Gloria Jara Guerrero.
La fiscal Paula Rodríguez Frandsen detalló que Painequeo fue quien recibió en la Guardia a Jara Guerrero, el 28 de septiembre del 2024 a las 2 y tuvo a su cargo los controles de su salud hasta las 8. En ese lapso, la profesional viedmense, de 31 años, le dio el alta “sin realizar una valoración clínica completa ni solicitar estudios complementarios”.
Según la fiscal, “esta conducta determinó una demora en el diagnóstico de apendicitis aguda y la consecuente pérdida de oportunidad terapéutica y como consecuencia, la paciente evolucionó con sepsis secundarias a peritonitis por apendicitis no diagnosticada, falleciendo el 30 de septiembre”, detalló la fiscal.
Por otra parte, el doctor Vizcarra Díaz recibió a la paciente el mismo sábado 28 por la tarde, cuando Gloria regresó a pedir ayuda. Siguiendo la acusación, Díaz “no brindó atención médica acorde” y “tras ingresarla a la sala de cirugía no efectuó un adecuado control clínico evolutivo ni indicó estudios complementarios pertinentes realizando una valoración insuficiente del cuadro”.
“Esta omisión generó un retraso en el diagnóstico de apendicitis aguda y la consecuente pérdida de oportunidad terapéutica contribuyendo a la evolución fatal de la paciente quien falleció con sepsis secundarias a peritonitis por apendicitis no diagnosticada, falleciendo el 30 de septiembre”, planteó la fiscal.
Por último, González también tuvo intervención entre el sábado 28 y el domingo 29 y tampoco brindó una atención médica acorde. Rodriguez Frandsen señaló que la médica residente de 36 años, oriunda de Brasil, “no efectuó los controles clínicos evolutivos ni solicitó los estudios complementarios para establecer un diagnóstico”.
En la audiencia, los defensores particulares, Favio Igoldi (Painequeo), Damián Torres (González) y Nalu Ezequiel Castro y Fernando Casadei (Vizcarra Díaz) intentaron retrasar la formulación de cargos. De acuerdo a lo informado por el medio local VDM Noticias, los abogados habían planteado que los hechos no estaban debidamente descriptos, que no se detalla el aporte particular de cada imputado y que no se mencionan las leyes violadas.
Sin embargo, la jueza Georgina Amaro Piccinini rechazó los planteos, formuló los cargos y dispuso un plazo de investigación formal de 4 meses.