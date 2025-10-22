Mala praxis: imputaron a tres médicos por no detectar una apendicitis que le costó la vida a una mujer

La víctima fue Gloria Jara Guerrero. La mujer había sido responsable de la Procuración Penitenciaria de la Nación en Viedma y falleció en septiembre de 2024. El caso.

Gloria Jara Guerrero, exresponsable de la Procuración Penitenciaria de la Nación en Viedma.

Dos cirujanas residentes y un médico cirujano de carrera fueron imputados este 20 de octubre por mala praxis. Los profesionales de la salud desempeñaban sus funciones en el hospital Artémides Zatti, de Viedma, Río Negro.

Los tres médicos, Valeria Elizabeth Painequeo, Maiana Luz González y Alejandro Germán Vizcarra Díaz fueron acusados por homicidio culposo. El caso surge al no diagnosticar una apendicitis que derivó en peritonitis y le provocó la muerte a Gloria Jara Guerrero.

La fiscal Paula Rodríguez Frandsen detalló que Painequeo fue quien recibió en la Guardia a Jara Guerrero, el 28 de septiembre del 2024 a las 2 y tuvo a su cargo los controles de su salud hasta las 8. En ese lapso, la profesional viedmense, de 31 años, le dio el alta “sin realizar una valoración clínica completa ni solicitar estudios complementarios”.

Médicos acusados por mala praxis de izquierda a derecha: Valeria Painequeo, Alejandro Vizcarra Díaz y Maiana González. Médicos acusados por mala praxis de izquierda a derecha: Valeria Painequeo, Alejandro Vizcarra Díaz y Maiana González. VDM Noticias Según la fiscal, “esta conducta determinó una demora en el diagnóstico de apendicitis aguda y la consecuente pérdida de oportunidad terapéutica y como consecuencia, la paciente evolucionó con sepsis secundarias a peritonitis por apendicitis no diagnosticada, falleciendo el 30 de septiembre”, detalló la fiscal.

Por otra parte, el doctor Vizcarra Díaz recibió a la paciente el mismo sábado 28 por la tarde, cuando Gloria regresó a pedir ayuda. Siguiendo la acusación, Díaz “no brindó atención médica acorde” y “tras ingresarla a la sala de cirugía no efectuó un adecuado control clínico evolutivo ni indicó estudios complementarios pertinentes realizando una valoración insuficiente del cuadro”.