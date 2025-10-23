23 de octubre de 2025 - 08:48

Susto en un edificio de Ciudad: se desplomó un ascensor con seis personas a bordo

El elevador no soportó el exceso de peso y cayó. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Susto en un edificio de Ciudad: se desplomó un ascensor (Imagen ilustrativa)

Foto:

Imagen ilustrativa / Getty
Por Redacción Policiales

Un ascensor se desplomó el miércoles por la noche en un edificio de Capital, pero afortunadamente no hubo que lamentar personas lesionadas, informaron fuentes policiales.

El accidente sucedió alrededor de las 21 en el interior del edificio ubicado sobre avenida San Martín al 972, a pocos metros del cruce con Rivadavia, donde funcionan varias oficinas.

Según trascendió, el elevador tenía una capacidad para tres personas, pero en realidad a bordo iban el doble. Ante el exceso de peso soportado, el ascensor cayó desde el primer piso hasta el subsuelo.

Al lugar arribó personal policial y de Bomberos del Cuartel Central, pero no hubo daños ni heridos reportados. Se pudo abrir la puerta con llave y, uno a uno, los pasajeros salieron para recuperarse del susto nocturno.

