Accidente entre un auto y un camión en Ruta 7 obligó a cortar el tránsito a Chile

Un accidente entre un auto y un camión obligó a las autoridades a cortar el tránsito del corredor internacional, que comunica Mendoza con Chile, para atender a las víctimas.
El incidente ocurrió a la altura del KM 1.148.
Un accidente entre un auto y un camión obligó a las autoridades a cortar el tránsito del corredor internacional, que comunica Mendoza con Chile, para atender a las víctimas.
El incidente ocurrió en la Ruta Nacional 7, a la altura del KM 1.148, confirmaron desde Gendarmería.
La calzada se encuentra interrumpida momentáneamente. “Se recomienda circular con precaución”, solicitaron las autoridades.
Noticia en desarrollo