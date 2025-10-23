23 de octubre de 2025 - 12:42

Accidente entre un auto y un camión en Ruta 7 obligó a cortar el tránsito a Chile

El incidente ocurrió a la altura del KM 1.148.

Los Andes | Redacción Policiales
Un accidente entre un auto y un camión obligó a las autoridades a cortar el tránsito del corredor internacional, que comunica Mendoza con Chile, para atender a las víctimas.

El incidente ocurrió en la Ruta Nacional 7, a la altura del KM 1.148, confirmaron desde Gendarmería.

La calzada se encuentra interrumpida momentáneamente. “Se recomienda circular con precaución”, solicitaron las autoridades.

Noticia en desarrollo

