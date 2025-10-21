21 de octubre de 2025 - 08:14

Iban de Mendoza a San Juan con cocaína oculta en un lugar impensado del auto

En el paraje San Carlos (San Juan), Gendarmería Nacional detuvo a dos personas por un paquete con droga a bordo.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Personal del Escuadrón 66 “San Juan” de Gendarmería Nacional detuvo este lunes a los ocupantes de un vehículo, que iba de Mendoza a San Juan, y secuestró 1,44 kilogramos de cocaína durante un procedimiento realizado sobre el kilómetro 3.379 de la Ruta Nacional 40.

Durante la inspección del rodado, en el paraje San Carlos, los efectivos contaron con el apoyo de un can detector de narcóticos, que marcó el sector del aire acondicionado debajo de la guantera.

Allí encontraron un paquete oculto con una sustancia blanca, que fue sometida a una prueba de orientación química, confirmando que se trataba de cocaína.

Por disposición de la Fiscalía Federal de San Juan, se ordenó el decomiso del estupefaciente y la detención de los dos ocupantes del vehículo, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal, informaron desde Gendarmería.

Un kiosquito de droga desbaratado en San Juan

En otro operativo, y tras varios meses de investigación, fuerzas de Gendarmería Nacional y de la Policía de San Juan desarticularon uno de los puntos de venta de drogas más activos del departamento Pocito.

El operativo se concretó durante la madrugada del viernes pasado, luego de que los investigadores reunieran pruebas suficientes para solicitar la orden judicial de allanamiento y detención.

Fue en una casa del barrio Huarpe, donde fue detenida una mujer, señalada como la responsable del kiosco narco.

En el domicilio, los efectivos encontraron 97 dosis de cocaína, con un peso total de 42,6 gramos, además de $264.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y diversos elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

