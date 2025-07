Aconcagua: El Gobierno lanzó venta anticipada de las entradas con valores diferenciados para el turismo

Por ejemplo, el ascenso desde la Quebrada de Horcones tendrá un costo de $75.000 para residentes mendocinos, $150.000 para turistas nacionales, U$S 760 para latinoamericanos y U$S 980 para el resto de los extranjeros.

En tanto, el mismo permiso desde la Quebrada de Vacas asciende a $95.500, $184.000, U$S 940 y U$S 1.200 respectivamente. Las tarifas para las modalidades de Trekking Largo y Corto también tienen valores diferenciados.

El Trekking Largo desde Horcones, por caso, tendrá un precio de $42.000 para mendocinos, $82.000 para visitantes nacionales, U$S 250 para latinoamericanos y U$S 300 para otros extranjeros. El Trekking Corto costará entre $28.000 y U$S 150, dependiendo del origen del visitante.

En todos los casos, los valores en dólares serán convertidos a pesos al momento del pago, utilizando la cotización del tipo comprador del Banco Nación del día anterior.

pedido_284070_10072025.pdf

Seguro obligatorio y condiciones de uso

Otro punto relevante del decreto es la exigencia de contar con un seguro o servicio de evacuación y asistencia médica para quienes realicen actividades de Ascenso o Trekking Largo. La cobertura debe garantizar la atención en caso de accidente o evacuación dentro del parque.

Las empresas prestadoras de servicios deberán informar, al solicitar los permisos, la compañía aseguradora y los detalles de la póliza contratada. Sin embargo, se estableció una excepción para los residentes en Argentina que ingresen al parque entre el 1 de diciembre y el 15 de febrero: en ese caso, no será obligatorio contar con seguro, aunque en caso de ser evacuados, los visitantes deberán afrontar los costos operativos de forma directa.

Asimismo, el decreto aclara que los permisos nominados son intransferibles y no se reintegrarán bajo ningún concepto, aunque podrán ser utilizados por el titular en temporadas posteriores si no se hace uso en la actual. También se prohíbe expresamente la transferencia de permisos innominados entre empresas prestadoras.

Promoción y contexto

Desde la Dirección de Áreas Protegidas destacaron que esta política apunta a estimular el turismo de montaña y fomentar la planificación anticipada de expediciones, tanto de residentes como de visitantes extranjeros.

Además, el decreto faculta a la autoridad de aplicación a definir, por resolución, las fechas de inicio y cierre de la venta anticipada y a modificar las condiciones de ingreso en función de la situación sanitaria o de seguridad que pudiera surgir durante la temporada.