21 de octubre de 2025 - 11:59

La caravana de taxistas llegó a Casa de Gobierno y reclamaron por "competencia desleal" de las aplicaciones

Los trabajadores del volante se concentraron en la zona de Tirasso y Acceso Este, y se movilizaron en caravana hacia el Nudo Vial de Costanera y luego hasta Casa de Gobierno, donde realizaron el acto principal de protesta.

La caravana de taxistas llegó a Casa de Gobierno y reclamaron por competencia desleal de las aplicaciones

La caravana de taxistas llegó a Casa de Gobierno y reclamaron por "competencia desleal" de las aplicaciones

Foto:

Marcelo Rolland / Los Andes
La caravana de taxistas llegó a Casa de Gobierno y reclamaron por competencia desleal de las aplicaciones

La caravana de taxistas llegó a Casa de Gobierno y reclamaron por "competencia desleal" de las aplicaciones

Foto:

Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La mañana de este martes comenzó complicada en los principales accesos a la Ciudad de Mendoza debido a una manifestación de taxistas que reclamaron por lo que consideran una “competencia desleal” frente a las aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y Maxim.

Leé además

Inauguraron un café en el tradicional Pasaje San Martín, llamado Café Mundial. 

Con un nuevo café buscan reflotar un paisaje emblemático del microcentro mendocino: de qué se trata

Por Ignacio de la Rosa
Avanzan los trabajos en el Nudo Vial para restaurar el sistema de riego y recuperar los espacios verdes.

Habrá restricciones de tránsito en el Nudo Vial de Costanera: cuándo comienza y a qué hora

Por Redacción Sociedad

Desde muy temprano, los trabajadores del volante se concentraron en la zona de Tirasso y Acceso Este. De allí avanzaron en caravana hacia el Nudo Vial de Costanera y luego hasta Casa de Gobierno, donde realizaron el acto principal de protesta.

La caravana de taxistas llegó a Casa de Gobierno y reclamaron por "competencia desleal" de las aplicaciones
La caravana de taxistas llegó a Casa de Gobierno y reclamaron por

La caravana de taxistas llegó a Casa de Gobierno y reclamaron por "competencia desleal" de las aplicaciones

Según indicaron los organizadores, el reclamo apunta a que las aplicaciones operan con ventajas impositivas y de control, lo que —aseguran— afecta directamente al trabajo de los taxistas tradicionales. “Competimos en desigualdad de condiciones, ellos no cumplen los mismos requisitos ni tienen los mismos costos”, expresaron algunos manifestantes.

Los conductores no cortarán totalmente el tránsito, la caravana provocará leves demoras en la circulación durante la mañana, sobre todo en los accesos por Acceso Este, Costanera, y en el ingreso al microcentro mendocino.

Desde la Policía de Mendoza y Preventores de Capital se dispuso un amplio operativo de tránsito y seguridad para acompañar la movilización y evitar incidentes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Qué son las microcredenciales, la forma de acreditar saberes específicos y mejorar la inserción laboral

Educación: qué son las microcredenciales, claves para acreditar saberes específicos y mejorar la inserción laboral

Por Redacción Sociedad
Foto archivo / Los Andes

Elecciones 2025: cómo funcionarán los colectivos y el Metrotranvía el domingo 26 de octubre

Por Redacción Sociedad
El artista que instaló un aire acondicionado al oso polar del Zoo y su libro incómodo: el cautiverio es un pacto

El artista que puso aire acondicionado al oso polar del ex Zoo y su libro incómodo: "el cautiverio es un pacto"

Por Ignacio de la Rosa
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 21 de octubre

Por Redacción Sociedad