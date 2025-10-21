Los trabajadores del volante se concentraron en la zona de Tirasso y Acceso Este, y se movilizaron en caravana hacia el Nudo Vial de Costanera y luego hasta Casa de Gobierno, donde realizaron el acto principal de protesta.

La caravana de taxistas llegó a Casa de Gobierno y reclamaron por "competencia desleal" de las aplicaciones

La caravana de taxistas llegó a Casa de Gobierno y reclamaron por "competencia desleal" de las aplicaciones

La mañana de este martes comenzó complicada en los principales accesos a la Ciudad de Mendoza debido a una manifestación de taxistas que reclamaron por lo que consideran una “competencia desleal” frente a las aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y Maxim.

Desde muy temprano, los trabajadores del volante se concentraron en la zona de Tirasso y Acceso Este. De allí avanzaron en caravana hacia el Nudo Vial de Costanera y luego hasta Casa de Gobierno, donde realizaron el acto principal de protesta.

La caravana de taxistas llegó a Casa de Gobierno y reclamaron por "competencia desleal" de las aplicaciones La caravana de taxistas llegó a Casa de Gobierno y reclamaron por "competencia desleal" de las aplicaciones Marcelo Rolland / Los Andes Según indicaron los organizadores, el reclamo apunta a que las aplicaciones operan con ventajas impositivas y de control, lo que —aseguran— afecta directamente al trabajo de los taxistas tradicionales. “Competimos en desigualdad de condiciones, ellos no cumplen los mismos requisitos ni tienen los mismos costos”, expresaron algunos manifestantes.

Los conductores no cortarán totalmente el tránsito, la caravana provocará leves demoras en la circulación durante la mañana, sobre todo en los accesos por Acceso Este, Costanera, y en el ingreso al microcentro mendocino.