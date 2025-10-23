De promesa del tenis y reconocido profesor del Este a juzgado por abusos sexuales contra menores

Charly O., un hombre que promedia los 50 años, que supo ser un sobresaliente jugador de tenis de la zona Este y que después vivió de este deporte dando clases , será juzgado en diciembre en la sala unipersonal del fiscal Carlos Torres, en una causa por abuso sexual , causa a la que podría sumarse otra que se tramita en San Martín .

En la causa que se tramita en la Primera Circunscripción , el instructor de tenis afronta una causa por estupro, actualmente calificada como abuso sexual, agravado por la situación de guarda. El fiscal ya dictó la prisión preventiva por esta denuncia y el exdeportista está detenido en el penal de San Felipe.

En ese expediente Charly O. está imputado por haber sometido a una de sus alumnas menores de edad a tocamientos y juegos sexuales. En esta causa el instructor afronta una acusación que se puede traducir en una pena que va de los 3 a los 10 años de prisión .

El miércoles último se realizó la audiencia preliminar para el ofrecimiento de pruebas y el caso se podría juzgar antes de la feria judicial de verano.

Pero antes de avanzar, seguramente se acumulará a este expediente, otra denuncia por denuncias de delitos sexuales, en donde la víctima fue la hijastra de Charly O.

En ese expediente, tramitado en San Martín, el fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual Federico Bergamín, investiga hechos de abuso sexual simple agravado por la calidad de guarda, grooming y amenazas coactivas en un número indeterminado de hechos, en donde la denunciante es una expareja del instructor. En la denuncia se acusa al tenista de haber ultrajado a su hijastra.

Profesor de tenis de San Martín acusado por abuso sexual

Charly O. fue un buen jugador de tenis y después, durante bastante tiempo, dio clases de tenis en el conocido club El Trébol, de la ciudad de San Martín.

Hace varios años, el instructor había decidido mudarse a Mendoza y allí también daba clases, especialmente en complejos privados.

“Fue buen tenista y muy buen profe”, recuerdan muchos, que también reconocieron haberse sorprendido por las denuncias en su contra y su detención, todavía vigente, a la espera de ser juzgado.