La actriz argentina que protagonizará la próxima gran apuesta de ciencia ficción de Netflix

Netflix prepara su nueva producción internacional de alto impacto con una actriz argentina y un actor uruguayo al frente del elenco. La plataforma confirmó el desarrollo de una miniserie distópica que llegará en 2026 , pero que ya se perfila como uno de los estrenos más ambiciosos del catálogo de habla hispana .

El polémico trabajo que Cinthia Fernández promocionó en redes como futura abogada que complica a su pareja

Insólito: la "reina malvada" de Blancanieves pide ayuda para seguir siendo mala en los parques de Disney

Se trata de “El futuro es nuestro", una historia inspirada en la novela “The World Jones Made” del reconocido escritor Philip K. Dick , autor de obras que dieron origen a clásicos como “Blade Runner” o “El hombre en el castillo”. Será la primera adaptación en español de uno de sus libros y propondrá una mirada latinoamericana de la ciencia ficción.

La serie será protagonizada por Enzo Vogrincic, el actor uruguayo que conquistó al público con “La sociedad de la nieve” . A él lo secundará la argentina Delfina Chaves, reciente protagonista de “Máxima”, la serie sobre la reina de Holanda. Los acompañan Emiliano Zurita, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi.

El showrunner será Mateo Gil, recordado por títulos como "Los favoritos de Midas" y "Pedro Páramo". Además, la dirección quedará en manos de Vicente Amorim, Daniel Rezende y Jesús Braceras. La miniserie contará con ocho episodios y será producida por K&S Films, la misma de “El Eternauta”.

El mendocino Marco Antonio Caponi se suma al elenco de “El futuro es nuestro” , aunque todavía no está definido qué rol encarnará, si formó parte de la presentación de Netflix como uno de los nombres actorales.

Caponi es ciudadano ilustre de Maipú y dejó Mendoza a los 21 años. Recientemente se consagró con un Martín Fierro a Mejor Actor de Reparto por su participación en “Losi, el espía arrepentido”, de El Trece, la serie sobre un agente de inteligencia argentino que se infiltra en la comunidad judía.

Marco Antonio Caponi: "La popularidad también puede llegar a agobiar” Marco Antonio Caponi: "La popularidad también puede llegar a agobiar”

Además, el actor es reconocido por su papel en “Los renacidos”, la segunda película del mendocino Santiago Esteves, donde Marco interpreta a Oscar un hombre que se reúne con su hermano, luego de una larga enemistad, para concretar un encargo. Es un trabajo que empezó con su padre: ayudar a la gente a fingir su propia muerte.

Una distopía en Netflix con sello latinoamericano

Ambientada en un futuro incierto donde la humanidad se enfrenta a regímenes totalitarios y preguntas filosóficas sobre el destino colectivo, la historia buscará actualizar las inquietudes del autor para conectarlas con problemáticas y realidades presentes en América Latina.

Delfina Chaves interpretará a una de las figuras clave dentro del conflicto central, con un rol que promete ponerla en el eje de las conversaciones sobre nuevas ficciones del género en la región.