El mal momento de Jimena Barón durante su viaje a Alemania: "No saben lo que duele"

Jimena Barón atraviesa un gran momento personal junto a Matías Palleiro y su bebé Arturo , con quienes emprendió un viaje familiar a Alemania. Sin embargo, en medio de las vacaciones, la cantante sorprendió a sus seguidores al revelar el dolor que empezó a sufrir durante el vuelo y que terminó complicándole gran parte del paseo.

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A través de sus historias de Instagram, la artista contó que comenzó a sentir una fuerte molestia en uno de sus pies y decidió pedir ayuda a sus seguidores para descubrir qué podía estar pasándole.

La actriz contó lo mal que la pasó por una lesíón en uno de sus pies.

¿Qué le pasó a Jimena Barón?

La cantante mostró que no todo es color de rosas, ya que un problema físico le complicó su recorrido por el país. "No saben lo que duele esto", escribió Jimena Barón junto a un video enfocando su dedo meñique del pie.

"Esto comenzó en Es mi sueño con los tacos. En el avión se desmadró el asunto. Ahora no me puedo poner ninguna zapatilla, ayer recorrí todo Frankfurt en ojotas. No sé qué hacer. Duele muchísimo", expresó preocupada.

Jimena Baron La actriz contó lo mal que la pasó por una lesíón en uno de sus pies. Web

Tras el susto, la artista compartió que se trata de un "ojo de gallo", una "callosidad pequeña y dolorosa que aparece principalmente entre el cuarto y quinto dedo del pie, provocada por la fricción constante".

"Gracias seguidores por el diagnóstico virtual. Veré un médico cuando vuelva a mi país, por supuesto", aseguró y agregó con humor que "mientras tanto verán todos mis looks de viaje arruinados por un par de chancletas".