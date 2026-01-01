1 de enero de 2026 - 12:56

Jimena Barón mostró por primera vez la cara de Arturo, su segundo hijo: "Gracias por consagrarnos familia"

La actriz y cantante compartió en sus redes un carrete de fotos en el que presentó públicamente al hijo que tiene en común con su pareja, Matías Palleiro.

Jimena Barón decidió comenzar el 2026 con un gesto muy esperado por sus seguidores: mostró por primera vez el rostro de Arturo, su segundo hijo. El bebé nació el 13 de junio y es el primero que la actriz tuvo junto a Matías Palleiro.

Desde ese momento, la artista compartió todo sobre su maternidad, pero siempre evitó revelar la cara del pequeño, una decisión que sostuvo con firmeza durante los primeros meses.

La espera no fue casual. Jimena explicó en distintas oportunidades que prefería que su hijo creciera un poco y dejara atrás los rasgos típicos de recién nacido antes de exponerlo públicamente.

Las fotos de Arturo enternecieron a las seguidoras de Jimena Barón

Durante estos meses, hubo varios intentos de lograr una foto familiar que convenciera a todos. Ella misma los definió como “fallidos”, hasta que finalmente, el 1 de enero, decidió compartir una serie de imágenes donde se ve a Arturo en primer plano y también en brazos de sus padres y junto a su hermano.

La publicación marcó un punto de inflexión y fue acompañada por un texto íntimo y extenso dedicado al bebé, que ya tiene seis meses. Incluso, en pocos minutos superó los 240 mil "likes" y recibió cientos de mensajes de sus "tías virtuales", quienes debatieron acerca de a quién se parece Arturo.

Arturo-Sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida.Siempre estás contento. Siempre

El sentido posteo de Jimena Barón dedicado a Arturo

Jimena Barón aprovechó el año nuevo, el primero con su segundo hijo, y le dedicó un mensaje especial en el día que lo presentó públicamente. “Arturo: Sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida. Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito).

"Esos ojos, tus cachetes, todo vos me enloquece! Verte con Momo y verte con tu papá me inunda de amor. Gracias hijo por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día", siguió.

"Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia. Nada me hizo más feliz en la vida que esto. Te amo infinidades inmensurables, gigantescas, incalculables y agobiantes. Mamá. Feliz 2026”, cerró el posteo.

