Jimena Barón mostró por primera vez la cara de Arturo, su segundo hijo: "Gracias por consagrarnos familia"

Jimena Barón decidió comenzar el 2026 con un gesto muy esperado por sus seguidores: mostró por primera vez el rostro de Arturo, su segundo hijo . El bebé nació el 13 de junio y es el primero que la actriz tuvo junto a Matías Palleiro .

Desde ese momento, la artista compartió todo sobre su maternidad, pero siempre evitó revelar la cara del pequeño , una decisión que sostuvo con firmeza durante los primeros meses.

La espera no fue casual. Jimena explicó en distintas oportunidades que prefería que su hijo creciera un poco y dejara atrás los rasgos típicos de recién nacido antes de exponerlo públicamente.

También contó que ese paso implicó charlas y acuerdos con su pareja , ya que la experiencia con su hijo mayor, Morrison , fue muy distinta. Con Momo , como lo llama cariñosamente, la exposición fue total desde el inicio , algo que hoy la artista mira con otra perspectiva.

Durante estos meses, hubo varios intentos de lograr una foto familiar que convenciera a todos. Ella misma los definió como “fallidos”, hasta que finalmente, el 1 de enero , decidió compartir una serie de imágenes donde se ve a Arturo en primer plano y también en brazos de sus padres y junto a su hermano.

La publicación marcó un punto de inflexión y fue acompañada por un texto íntimo y extenso dedicado al bebé, que ya tiene seis meses. Incluso, en pocos minutos superó los 240 mil "likes" y recibió cientos de mensajes de sus "tías virtuales", quienes debatieron acerca de a quién se parece Arturo.

Arturo-Sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida.Siempre estás contento. Siempre

El sentido posteo de Jimena Barón dedicado a Arturo

Jimena Barón aprovechó el año nuevo, el primero con su segundo hijo, y le dedicó un mensaje especial en el día que lo presentó públicamente. “Arturo: Sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida. Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito).

"Esos ojos, tus cachetes, todo vos me enloquece! Verte con Momo y verte con tu papá me inunda de amor. Gracias hijo por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día", siguió.

"Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia. Nada me hizo más feliz en la vida que esto. Te amo infinidades inmensurables, gigantescas, incalculables y agobiantes. Mamá. Feliz 2026”, cerró el posteo.