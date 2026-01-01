¿Pelea familiar? Juana Repetto no fue invitada al casamiento de su hermano y se descargó en redes

La boda por civil de Bautista Lena y Delfi Villagra dejó una celebración íntima y prolija en redes sociales, pero también abrió un inesperado frente familiar. El casamiento, que ambos compartieron con imágenes cuidadas y un mensaje emotivo, llamó la atención por una ausencia que no pasó inadvertida: Juana Repetto no estuvo presente ni sus hijos, Toribio y Belisario .

“Nos llevamos la certeza de que lo más importante es la familia y los amigos ”, escribió Delfi Villagra en su posteo, acompañando las fotos del civil. La frase, que en otro contexto habría pasado como una reflexión habitual de cualquier boda, cobró otro peso cuando Juana decidió aclarar públicamente por qué no había asistido al evento.

La actriz y comunicadora eligió sus redes para explicar la situación, luego de recibir una catarata de mensajes y preguntas sobre por qué no fue al casamiento de su hermano por parte de su madre, Reina Reech , quien sí estuvo en la boda.

“Ahora entiendo por qué todo el país me estaba preguntando. Subieron un posteo divino, con vestido blanco, todo espectacular. Fue un casamiento bastante sencillo, un trámite . No me invitaron al casamiento de mi hermano Bautista, por eso no fuimos. Mis hijos y yo no estuvimos invitados ”, explicó Juana, con un tono directo y sin rodeos.

La aclaración no tardó en multiplicarse y generó sorpresa entre sus seguidores, sobre todo por el vínculo familiar y por el momento personal que atraviesa, ya que se encuentra embarazada y espera su tercer hijo.

Se casó Bauti Lena y no invitó a su hermana, Juana Repetto

Lejos de extender el conflicto, Juana dejó en claro que su intención fue dar contexto a lo ocurrido y cerrar el tema. “Dicho esto, vieron que después subí dos posteos…”, agregó, en referencia a las publicaciones que compartió tras el civil, con las que buscó descomprimir la situación y responder a la repercusión que se había instalado.

La relación entre Bautista Lena y Delfina Villagra lleva varios años. El actor comenzó su vínculo con ella en 2018 y fue él mismo quien lo confirmó públicamente en ese momento.

bauti lena

“Sí, estoy de novio. Oficialmente hace unos días”, había contado con entusiasmo sobre su romance con Villagra, cuando actuaba en la obra Roomates. Desde entonces, la pareja mantuvo un perfil bajo, lejos de los grandes escándalos.

La ausencia de Juana en el casamiento, sin embargo, puso el foco en una interna familiar que hasta ahora no había tenido exposición pública. Sin acusaciones directas ni declaraciones cruzadas, la situación quedó planteada con una sola certeza: una frase pensada para celebrar el amor terminó abriendo una polémica.