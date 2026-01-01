Así arrancaron el 2026 los famosos argentinos: los looks y los festejos de Año Nuevo de la farándula

El inicio del 2026 encontró a los famosos argentinos activos en redes sociales, donde compartieron postales íntimas y producidas de sus festejos de Año Nuevo . Fotos, videos y mensajes marcaron las primeras horas del año y dejaron ver con quién eligió brindar cada figura y cuáles fueron los looks protagonistas de la noche.

Jimena Barón mostró por primera vez la cara de Arturo, su segundo hijo: "Gracias por consagrarnos familia"

2025, el año de las rupturas: una por una las 23 parejas famosas argentinas que se separaron

El blanco volvió a imponerse como el color más elegido , una tradición que se repite cada verano, aunque también hubo espacio para el negro y el rojo , como el vestido que lució la China Suárez.

Mauro Icardi y la China fueron de los primeros en mostrar su celebración. Ambos compartieron imágenes desde un lujoso restaurante turco , donde recibieron el nuevo año a solas. La pareja inició así el 2026 sin sus hijos, ya que las hijas del futbolista pasaron la fiesta con Wanda Nara y los hijos de la actriz celebraron con sus respectivos padres.

Wanda, por su parte, eligió un festejo familiar en su casa de Punta del Este . Allí recibió el año nuevo junto a sus cinco hijos y a su pareja, Martín Migueles .

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (1)

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (1)

Para la ocasión, la empresaria apostó por un vestido blanco tejido , con la espalda descubierta, que mostró frente al espejo del baño y del living de la propiedad. Además, expresó su agradecimiento por poder tener a todos sus hijos juntos en una fecha tan significativa.

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (22)

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (23)

Los famosos recibieron el Año Nuevo en familia

Paula Chaves y Pedro Alfonso también compartieron su noche especial desde Carlos Paz, donde el productor se encuentra haciendo temporada teatral. La pareja celebró con una cena de Año Nuevo junto a algunos compañeros de elenco, entre ellos Juli Poggio, y retrató el clima relajado del festejo.

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (18)

Otro de los encuentros que llamó la atención fue el de Marcelo Tinelli, quien recibió el 2026 junto a sus tres hijos menores, Francisco, Juana y Lorenzo. Tras un 2025 atravesado por peleas y polémicas, el conductor pudo compartir esta fecha con los hijos que tiene en común con Paula Robles y Guillermina Valdés.

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (11)

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (13)

Camila Homs y el Principito Sosa vivieron una noche especial a la espera de su primera hija juntos. En la misma sintonía, Rocío Marengo y Eduardo Fort celebraron el comienzo del año con su hijo, quien había recibido el alta médica pocos días antes.

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (5)

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (6)

También mostraron parte de sus festejos figuras como Lali Espósito y Pedro Rosemblat, Eliana Guercio y el Chiquito Romero, Ángel di María y Jorgelina Cardoso, María Becerra y JRei, Sabrina Rojas, Yanina Latorre, L-Gante, LuckRa, Matías Alé, Luciana Salazar, Nacho Castañares, Sol Pérez, Cande Vetrano, Lourdes Sánchez y el Chato Prada, que dejaron en claro que el 2026 empezó con brindis, afectos y mucha exposición en redes.

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (2)

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (3)

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (4)

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (7)

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (8)

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (9)

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (10)

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (12)

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (14)

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (15)

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (16)

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (17)

el año nuevo 2026 de los famosos en argentina (19)