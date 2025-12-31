El presidente Javier Milei recibirá el Año Nuevo en la Quinta de Olivos. A diferencia de otros mandatarios que suelen realizar celebraciones de carácter político, la agenda oficial para este 31 de diciembre no contempla, hasta el momento, una lista de invitados confirmados, lo que sugiere una jornada de perfil bajo y estrictamente familiar.

En particular, en la medianoche del 1 de enero acostumbra dar un mensaje a la población con vistas a lo que será el año por venir. Según fuentes de Casa Rosada, el discurso buscará consolidar el relato del "cambio de rumbo" económico y social que marcaron sus primeros años de gestión.

El Gobierno declara a la Quinta de Olivos "lugar histórico nacional” Javier Milei pasará año nuevo en la Quinta de Olivos y prevé dar un mensaje oficial “Se vienen tiempos felices en Argentina”, tituló su mensaje a las 00:00 del 2025 que compartió por sus redes sociales, donde sostuvo que “estamos saliendo del desierto: la recesión terminó y el país finalmente ha comenzado a crecer. Gracias por confiar en nosotros”.

“Esto no quiere decir que hayamos llegado a puerto, pero sí quiere decir que podemos terminar el año con alivio y que hemos dejado atrás lo peor, y arrancar el año entrante con la certeza de que el futuro será cada vez mejor”, indicó hace un año.