Javier Milei pasará año nuevo en la Quinta de Olivos y prevé dar un mensaje oficial

El Presidente pasará la última noche del 2025 en la residencia oficial.

El presidente Javier Milei recibirá el Año Nuevo en la Quinta de Olivos. A diferencia de otros mandatarios que suelen realizar celebraciones de carácter político, la agenda oficial para este 31 de diciembre no contempla, hasta el momento, una lista de invitados confirmados, lo que sugiere una jornada de perfil bajo y estrictamente familiar.

En particular, en la medianoche del 1 de enero acostumbra dar un mensaje a la población con vistas a lo que será el año por venir. Según fuentes de Casa Rosada, el discurso buscará consolidar el relato del "cambio de rumbo" económico y social que marcaron sus primeros años de gestión.

El Gobierno declara a la Quinta de Olivos "lugar histórico nacional”
“Se vienen tiempos felices en Argentina”, tituló su mensaje a las 00:00 del 2025 que compartió por sus redes sociales, donde sostuvo que “estamos saliendo del desierto: la recesión terminó y el país finalmente ha comenzado a crecer. Gracias por confiar en nosotros”.

“Esto no quiere decir que hayamos llegado a puerto, pero sí quiere decir que podemos terminar el año con alivio y que hemos dejado atrás lo peor, y arrancar el año entrante con la certeza de que el futuro será cada vez mejor”, indicó hace un año.

Para este 2026, se espera que Milei haga especial hincapié en la baja de la inflación y en las proyecciones de reactivación para 2026, año que el Ejecutivo considera clave para la consolidación de sus reformas estructurales. Aunque no se ha confirmado si el mensaje será transmitido por cadena nacional o a través de sus canales digitales habituales, el contenido estará centrado en agradecer el "esfuerzo de los argentinos" y ratificar el compromiso con el déficit cero.

