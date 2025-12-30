Desde que asumió Milei, se perdieron casi 60 mil puestos de trabajo en el Estado

Así lo indicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En comparación interanual con noviembre de 2024, la caída fue del 7,8%.

A dos años de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el empleo en el Estado nacional continúa en retroceso y ya acumula una pérdida cercana a los 60 mil puestos de trabajo, según datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En noviembre se registró una reducción de 785 empleos en la administración pública, empresas y sociedades del Estado, según informó Noticias Argentinas. Esta caída representó una baja del 0,3% respecto de octubre y del 7,8% en la comparación interanual con noviembre de 2024.

A nivel interanual, la APN bajó 7,8% contra noviembre del 2024. Puesto en números, significó una reducción de 22.322 puestos de trabajo en la medición año versus año.

Administración centralizada: pasó de 39.272 a 39.011 empleados, 0,7% menos.

pasó de 39.272 a 39.011 empleados, 0,7% menos. Administración descentralizada: se redujo 0,3% y pasó de 116.960 a 116.571 empleados.

se redujo 0,3% y pasó de 116.960 a 116.571 empleados. Administración desconcentrada: el único sector que subió durante el penúltimo mes del año. Cerró noviembre con 22.534 empleados, 1,3% más que en octubre. Ganó 284 puestos de trabajo.

el único sector que subió durante el penúltimo mes del año. Cerró noviembre con 22.534 empleados, 1,3% más que en octubre. Ganó 284 puestos de trabajo. Otros entes: pasó de 14.148 a 14.103, lo que implicó una reducción de 0,3%. En cuanto a empresas y sociedades del Estado, perdió 374 empleados durante noviembre, reduciendo su capacidad un 0,4% y quedando con 89.566 empleados.

Tomando en cuenta los números desde principios de año, el total de la APN se redujo un 6,06%, pasando de casi 300 mil empleados a tener hoy 281.785. El acumulado de enero a noviembre arroja un total de 18.178 puestos de trabajo menos.