30 de diciembre de 2025 - 21:10

Desde que asumió Milei, se perdieron casi 60 mil puestos de trabajo en el Estado

Así lo indicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En comparación interanual con noviembre de 2024, la caída fue del 7,8%.

El presidente Javier Milei.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

A dos años de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el empleo en el Estado nacional continúa en retroceso y ya acumula una pérdida cercana a los 60 mil puestos de trabajo, según datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En noviembre se registró una reducción de 785 empleos en la administración pública, empresas y sociedades del Estado, según informó Noticias Argentinas. Esta caída representó una baja del 0,3% respecto de octubre y del 7,8% en la comparación interanual con noviembre de 2024.

A nivel interanual, la APN bajó 7,8% contra noviembre del 2024. Puesto en números, significó una reducción de 22.322 puestos de trabajo en la medición año versus año.

  • Administración centralizada: pasó de 39.272 a 39.011 empleados, 0,7% menos.
  • Administración descentralizada: se redujo 0,3% y pasó de 116.960 a 116.571 empleados.
  • Administración desconcentrada: el único sector que subió durante el penúltimo mes del año. Cerró noviembre con 22.534 empleados, 1,3% más que en octubre. Ganó 284 puestos de trabajo.
  • Otros entes: pasó de 14.148 a 14.103, lo que implicó una reducción de 0,3%.

En cuanto a empresas y sociedades del Estado, perdió 374 empleados durante noviembre, reduciendo su capacidad un 0,4% y quedando con 89.566 empleados.

Tomando en cuenta los números desde principios de año, el total de la APN se redujo un 6,06%, pasando de casi 300 mil empleados a tener hoy 281.785. El acumulado de enero a noviembre arroja un total de 18.178 puestos de trabajo menos.

Si se contabiliza la llegada de La Libertad Avanza al poder, el número total de puestos que se perdieron asciende a 59.688, casi 60 mil empleos menos. En enero del 2024, 333.784 puestos se contabilizaban en la Administración Pública Nacional. Con el último dato difundido por el INDEC, la APN cayó un 15,57%.

