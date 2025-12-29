Milei viajará al Reino Unido en 2026 y buscará quitar un veto tras el histórico conflicto en Malvinas

Así lo confirmó el presidente en una entrevista con un medio británico. Adelantó en qué fecha sería, con qué motivo específico y ratificó que “nunca renunciará al reclamo de soberanía sobre las Malvinas”.

En una señal política con fuerte proyección internacional, el presidente Javier Milei confirmó que viajará al Reino Unido en 2026 y que su gobierno trabaja para revertir una de las principales restricciones que pesan sobre Argentina desde el conflicto por Malvinas: la imposibilidad de adquirir armamento británico.

La confirmación surgió de una entrevista que Milei concedió al diario británico The Telegraph, donde adelantó que el viaje se concretaría en abril y mayo del próximo año y que, en paralelo, mantiene conversaciones con Londres para levantar el veto a la compra de armas.

De concretarse, será la primera visita de un presidente argentino a Gran Bretaña desde 1998, cuando lo hizo Carlos Menem.

Según el medio inglés, Milei planteó que esta negociación no implica resignar la posición histórica del país sobre las Islas Malvinas. En tanto, ratificó que la soberanía sigue siendo un reclamo innegociable, pero insistió en que “debe resolverse a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen".

"Nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre Las Malvinas", afirmó el jefe de Estado, con un tono firme, de acuerdo a lo relatado por el diario británico. "No es negociable", insistió el mandatario.