29 de diciembre de 2025 - 14:58

Milei viajará al Reino Unido en 2026 y buscará quitar un veto tras el histórico conflicto en Malvinas

Así lo confirmó el presidente en una entrevista con un medio británico. Adelantó en qué fecha sería, con qué motivo específico y ratificó que “nunca renunciará al reclamo de soberanía sobre las Malvinas”.

Javier Milei confirmó que viajará a Reino Unido.

Javier Milei confirmó que viajará a Reino Unido.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En una señal política con fuerte proyección internacional, el presidente Javier Milei confirmó que viajará al Reino Unido en 2026 y que su gobierno trabaja para revertir una de las principales restricciones que pesan sobre Argentina desde el conflicto por Malvinas: la imposibilidad de adquirir armamento británico.

Leé además

El presidente Javier Milei junto a su Gabinete completo.

Milei aumentará por decreto los salarios de su gabinete tras dos años de mantenerlos congelados

Por Redacción Política
 El 70% de lo recaudado vuelve a los hospitales y centros de salud para insumos, equipamiento y servicios.

Reforsal: cuánto recaudaron hospitales y centros de salud por la atención a obras sociales y prepagas en 2025

Por Jorge Yori

La confirmación surgió de una entrevista que Milei concedió al diario británico The Telegraph, donde adelantó que el viaje se concretaría en abril y mayo del próximo año y que, en paralelo, mantiene conversaciones con Londres para levantar el veto a la compra de armas.

De concretarse, será la primera visita de un presidente argentino a Gran Bretaña desde 1998, cuando lo hizo Carlos Menem.

Según el medio inglés, Milei planteó que esta negociación no implica resignar la posición histórica del país sobre las Islas Malvinas. En tanto, ratificó que la soberanía sigue siendo un reclamo innegociable, pero insistió en que “debe resolverse a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen".

"Nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre Las Malvinas", afirmó el jefe de Estado, con un tono firme, de acuerdo a lo relatado por el diario británico. "No es negociable", insistió el mandatario.

Milei en busca de relaciones internacionales

En ese marco, el mandatario consideró que mantener relaciones deterioradas con el Reino Unido a partir del conflicto "genera el riesgo de disminuir las transacciones culturales y económicas" entre ambos países, una situación que, según sostuvo e informó Clarín, no beneficia a niguna de las partes.

Incluso, apeló a un costado más personal para graficar su postura y mencionó su admiración por bandas británicas como The Beatles y The Rolling Stones. "Imaginate si tuviera que privarme del placer de escucharlos. Sería un deterioro significativo para mi vida", expresó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei el dia en que informó que Patricia Bullrich, será la nueva jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza.

Ajustando las marcas

Por Carlos Fara
Milei aseguró que Argentina asumirá los pagos de deuda en enero

El Gobierno confirmó que asumirá los vencimientos de la deuda en enero

Por Redacción Política
Javier Milei planea privatizar más de diez firmas de energía y transporte en 2026.

El Gobierno de Javier Milei busca privatizar más de 10 empresas en 2026

Por Redacción Economía
El presidente Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026

Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026

Por Redacción Política