Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026

El presidente Javier Milei celebró este sábado la aprobación definitiva del Presupuesto 2026. Fiel a su estilo, el mandatario utilizó sus redes sociales para expresar su satisfacción.

"Viva la Libertad carajo", escribió el mandatario en su cuenta de la red social X, poco después de haberse conocido la votación en el Senado, con 46 sufragios a favor, 25 en contra y una abstención.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, publicó una foto con su equipo y afirmó: "Con Milei, orden y equilibrio fiscal". En el mismo sentido se expresó Patricia Bullrich, titular del bloque libertario: "Felices por el logro de un Presupuesto histórico. Y muy contentos con los senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo".

LA LIBERTAD AVANZA



La aprobación de hoy con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención en general de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026 es un hecho histórico.

No hay registro de la aprobación de un presupuesto con… — Javier Milei (@JMilei) December 27, 2025



Además, la Oficina del Presidente publicó un mensaje para destacar la labor de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, y de los legisladores que acompañaron con su voto el plan económico impulsado por el oficialismo.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Ley de Inocencia Fiscal resguarda a los ciudadanos frente a administraciones que intenten tratarlos como delincuentes por disponer de sus ahorros y frente a intentos de persecución estatal arbitraria.