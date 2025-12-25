Presupuesto 2026: las principales claves del proyecto que Milei buscará que se apruebe este viernes

El Gobierno tiene sus expectativas puestas en la aprobación de la pauta de gastos. Qué incluye la propuesta y qué genera polémica.

El presidente Javier Milei espera que el Senado le apruebe el Presupuesto 2026.

El primer Presupuesto del Gobierno de Javier Milei que el oficialismo busca aprobar este viernes en el Senado contempla un aumento de la economía del 5% del PBI, un superávit del 1,5% del PBI, y destina el 85% de sus recursos a gastos sociales.

El Gobierno tiene como prioridad sancionar el proyecto que establece la hoja de rutas de gastos y recursos, dado que los necesita para tomar deuda y como señal a los organismos internacionales.

La sesión extraordinaria del Senado fue convocada para las 12 para tratar Presupuesto y el proyecto de Inocencia Fiscal, que permite blanquear los dólares adquiridos en el mercado informal.

El Gobierno tiene asegurada su sanción en general ya que tiene el respaldo de la LLA, uCR, PRO, bloques provinciales, y cuatro peronistas, mientras que la mayoría del bloque justicialista rechaza el proyecto, según supo la Agencia Noticias Argentinas.