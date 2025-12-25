25 de diciembre de 2025 - 20:25

Presupuesto 2026: las principales claves del proyecto que Milei buscará que se apruebe este viernes

El Gobierno tiene sus expectativas puestas en la aprobación de la pauta de gastos. Qué incluye la propuesta y qué genera polémica.

El presidente Javier Milei espera que el Senado le apruebe el&nbsp; Presupuesto 2026.

Oficina del Presidente
El primer Presupuesto del Gobierno de Javier Milei que el oficialismo busca aprobar este viernes en el Senado contempla un aumento de la economía del 5% del PBI, un superávit del 1,5% del PBI, y destina el 85% de sus recursos a gastos sociales.

El Gobierno tiene como prioridad sancionar el proyecto que establece la hoja de rutas de gastos y recursos, dado que los necesita para tomar deuda y como señal a los organismos internacionales.

La sesión extraordinaria del Senado fue convocada para las 12 para tratar Presupuesto y el proyecto de Inocencia Fiscal, que permite blanquear los dólares adquiridos en el mercado informal.

El Gobierno tiene asegurada su sanción en general ya que tiene el respaldo de la LLA, uCR, PRO, bloques provinciales, y cuatro peronistas, mientras que la mayoría del bloque justicialista rechaza el proyecto, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los principales puntos del proyecto del Presupuesto son los siguientes:

  • Inflación del 10,4 % anual y del 14% interanual para el 2026
  • Superavit del 1.5% del
  • Crecimiento de la economía del 5%
  • Se mantiene el sistema de bandas cambiarias y el dólar será más alto al proyectado en el Presupuesto de 1423 a diciembre de 2026.
  • Recursos 148,2 billones de pesos
  • Gasto total de 148 billones de pesos
  • Superávit primario estimado en 2,7 billones de pesos
  • El 85% de los recursos se destinan a gastos sociales
  • Se destinarán al pago de jubilaciones 65,7 billones de pesos
  • Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.
  • Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.
  • Consumo privado se estima que aumentará 4,9%
  • Consumo público se incrementará 4,5 %
  • inversiones aumento del 9,4%
  • En exportaciones se estima un aumento del 10,6%
  • En importaciones se proyectó un incremento del 11,1%
El Gobierno logró la media sanción en diptuados, pero no consiguió derogar las emergencias en discapacidad y financiamiento universitario, lo que generó críticas internas hacia mandatarios provinciales.

