El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 con votos de peronistas y dialoguistas

El Senado convirtió en ley este viernes el Presupuesto 2026 en una extensa sesión cruzada por reclamos del peronismo y un puñado de dialoguistas por algunos artículos que incluyó La Libertad Avanza (LLA) en el proyecto. Es la primera vez que el gobierno del presidente Javier Milei contará con la denominada “ley de leyes” en dos años de gestión.

La votación en general fue aprobada por 46 afirmativos, 25 negativos y una abstención. Además de los senadores del oficialismo, acompañaron la iniciativa los bloques de la Unión Cívica Radical, PRO, un puñado de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores con terminales en gobernadores o que juegan libres en la Cámara alta.

Por su parte, el bloque Justicialista, que lidera José Mayans, alineado con la ex presidenta Cristina Kirchner, se opuso en su totalidad al texto que había conseguido la media sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados, lugar donde le fue retaceado el Capítulo 11 que contenía la derogación de la leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

El Capítulo 2 del Presupuesto, que suscitaba grandes dudas dentro del espectro de los aliados, fue aprobado con 42 afirmativas , 28 negativos y solo dos abstenciones. El texto en particular contenía dos artículos de la discordia: el 12 y el 30.

El artículo 12 fija que las universidades nacionales tendrán recursos en el orden de 4,8 billones de pesos, pero también requisitos para que las casas de estudio puedan acceder a los recursos. El 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1%del PBI en el 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

Antes de la votación, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que el proyecto de Presupuesto 2026 "expresa el rumbo económico que eligió la sociedad argentina eligiendo al presidente (Javier) Milei”.

"Es un presupuesto que no improvisa y no engaña"



Patricia Bullrich respaldó el proyecto de ley porque "no le miente a la gente", señaló que "explica un rumbo económico claro" y aseguró: "Sostiene una decisión fundamental, vivir dentro de las posibilidades concretas del país".

Al exponer como última oradora en la sesión especial de la Cámara alta, sostuvo que “este presupuesto no es solo una herramienta económica es un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”.

“Un país que durante muchos años se acostumbró a sufrir, a resignarse, a vivir totalmente atrapado en ciclos tóxicos que se repetían una y otra vez y nos hicieron creer que la Argentina no tenía salida, que no tenía remedio, que el fracaso era el destino. Se instaló la idea de que el esfuerzo no valía la pena. Populismo, corrupción ,valijas llamadas obra pública, que trabajar, que producir, que ahorrar, que todo eso era absolutamente inútil", siguió.

Las negociaciones antes de la votación

El Gobierno confiaba en reunir los 37 votos para aprobar el capítulo 2 del Presupuesto, que contiene el artículo más objetado por opositores y algunos aliados referido al sistema de financiamiento de la educación, señalaron voceros parlamentarios del oficialismo a la Agencia Noticias Argentinas.

Para conseguir ese objetivo, la jefa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, mantuvo negociaciones para asegurarse los votos destinados a blindar el capítulo 2 del Presupuesto, que es el que tiene los mayores cuestionamientos

A las negociaciones se sumó a media tarde el ministro del Interior, Diego Santilli, según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas.

Para lograr su objetivo, La Libertad Avanza necesitaba tener mayoría en las votaciones de cada capítulo, aunque el que genera mayores cuestionamientos es el segundo de esta iniciativa que contempla la eliminación de los pisos sobre financiamiento de la educación y la ciencia.

Una alta fuente oficialista reafirmó ante la Agencia Noticias Argentinas su confianza de que contaban con los 37 votos para aprobar el capítulo donde está el artículo 30 referido al tema educativo.

También LLA buscará lograr las ausencias de algunos de los senadores de los bloques dialoguistas que no están dispuestos a acompañar al Gobierno en ese punto referido a las restricciones en educación, para no poner en riesgo esa votación, señalaron voceros la Agencia Noticias Argentinas.

Para el oficialismo era clave votar por capítulo para no abrir una discusión sobre el artículo 30 que deroga la normativa que establece un piso del 6% del PBI para el financiamiento de la educación y un aumento gradual para la ciencia y técnica.

