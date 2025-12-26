26 de diciembre de 2025 - 21:41

Récord en la era Milei: las reservas del Banco Central subieron casi a USD 600 millones

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Las reservas de divisas del Banco Central dieron un salto fuerte de US$ 596 millones y cerraron en un nuevo récord en la gestión Milei, de US$ 43.610 millones.La evolución de las reservas es seguida de cerca por los especialistas porque es la variable clave que mira el FMI para determinar si se cumplirá la meta del último desembolso.

De este modo, en la semana corta de Navidad las arcas de la autoridad monetaria escalaron u$s1.197 millones. En el segmento mayorista, el dólar se ubicó en $1.452,50. El dólar blue cotizó a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Por su parte, el dólar CCL cotiza a $1.527,22 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,1%. En tanto, el MEP opera a $1.486,11 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s 87.231.

