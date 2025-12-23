Dólar hoy: el oficial se mantiene estable y cierra a $1.475 sin sobresaltos antes de Navidad

En una jornada marcada por la cautela previa a la fiesta de Navidad, el mercado cambiario mostró un escenario de total estabilidad y el dólar oficial finalizó el martes sin movimientos.
El dólar oficial tuvo una jornada estable, manteniendo el mismo valor que el último registro. A cuánto cotiza el mayorista, MEP y CCL.
Según la cotización del Banco Nación, la divisa estadounidense se ubicó en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, sin registrar cambios respecto del lunes. La misma tendencia se observó a lo largo de toda la rueda, en la no hubo variaciones significativas.
El dólar blue también permaneció estable en el mercado informal y se negoció a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, manteniendo los mismos valores de la jornada previa.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.475 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.475.
El dólar mayorista se ubicó en $1.450, no varió su precio respecto del cierre previo y quedó a 72 pesos del techo cambiario (hoy en $1.522,55).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,46% hasta $1.486,7, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,6% hasta los $1.532,2.
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$42.637 millones.
El mercado financiero ya empieza a poner números concretos al nuevo esquema cambiario que entrará en vigencia en 2026. Con el cambio en la forma de ajustar las bandas de flotación, que pasarán a moverse en función de la inflación y no como un ritmo fijo, las proyecciones anticipan que el techo de dólar oficial podría ubicarse cerca de los $2.000 hacia fines del próximo año.
De acuerdo con un informe elaborado por la consultora GMA Capital, la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) será el factor clave para definir hasta dónde puede llegar la banda superior del tipo de cambio oficial bajo el nuevo régimen.
Según supo Noticias Argentinas, el análisis plantea tres escenarios posibles para el cierre del próximo año, basados en datos del BCRA y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).