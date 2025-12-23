Dólar hoy: el oficial se mantiene estable y cierra a $1.475 sin sobresaltos antes de Navidad

El dólar oficial tuvo una jornada estable, manteniendo el mismo valor que el último registro. A cuánto cotiza el mayorista, MEP y CCL.

En una jornada marcada por la cautela previa a la fiesta de Navidad, el mercado cambiario mostró un escenario de total estabilidad y el dólar oficial finalizó el martes sin movimientos.

Según la cotización del Banco Nación, la divisa estadounidense se ubicó en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, sin registrar cambios respecto del lunes. La misma tendencia se observó a lo largo de toda la rueda, en la no hubo variaciones significativas.

El dólar blue también permaneció estable en el mercado informal y se negoció a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, manteniendo los mismos valores de la jornada previa.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.475 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.475.

El dólar mayorista se ubicó en $1.450, no varió su precio respecto del cierre previo y quedó a 72 pesos del techo cambiario (hoy en $1.522,55).