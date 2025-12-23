23 de diciembre de 2025 - 17:35

Dólar hoy: el oficial se mantiene estable y cierra a $1.475 sin sobresaltos antes de Navidad

El dólar oficial tuvo una jornada estable, manteniendo el mismo valor que el último registro. A cuánto cotiza el mayorista, MEP y CCL.

Dólar hoy: a cuánto cotizó este martes 23 de diciembre.

Dólar hoy: a cuánto cotizó este martes 23 de diciembre.

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En una jornada marcada por la cautela previa a la fiesta de Navidad, el mercado cambiario mostró un escenario de total estabilidad y el dólar oficial finalizó el martes sin movimientos.

Leé además

esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este martes 23 de diciembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 23 de diciembre

Por Redacción Economía
Dólar.

Proyecciones del dólar 2026: estiman que el techo de la banda cambiaria podría acercarse a los $2.000

Por Redacción Economía

Según la cotización del Banco Nación, la divisa estadounidense se ubicó en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, sin registrar cambios respecto del lunes. La misma tendencia se observó a lo largo de toda la rueda, en la no hubo variaciones significativas.

A cuánto cotizó el dólar oficial este martes 23 de diciembre.
A cuánto cotizó el dólar oficial este martes 23 de diciembre.

A cuánto cotizó el dólar oficial este martes 23 de diciembre.

Otras cotizaciones. Reservas del BCRA

El dólar blue también permaneció estable en el mercado informal y se negoció a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, manteniendo los mismos valores de la jornada previa.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.475 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.475.

El dólar mayorista se ubicó en $1.450, no varió su precio respecto del cierre previo y quedó a 72 pesos del techo cambiario (hoy en $1.522,55).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,46% hasta $1.486,7, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,6% hasta los $1.532,2.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$42.637 millones.

Proyecciones del dólar 2026

El mercado financiero ya empieza a poner números concretos al nuevo esquema cambiario que entrará en vigencia en 2026. Con el cambio en la forma de ajustar las bandas de flotación, que pasarán a moverse en función de la inflación y no como un ritmo fijo, las proyecciones anticipan que el techo de dólar oficial podría ubicarse cerca de los $2.000 hacia fines del próximo año.

De acuerdo con un informe elaborado por la consultora GMA Capital, la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) será el factor clave para definir hasta dónde puede llegar la banda superior del tipo de cambio oficial bajo el nuevo régimen.

Según supo Noticias Argentinas, el análisis plantea tres escenarios posibles para el cierre del próximo año, basados en datos del BCRA y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

  • Escenario Base (Inflación ≈ 24%): Es el sendero más probable. La banda superior arrancaría enero en $1.565, superaría los $1.700 a mitad de año y finalizaría diciembre de 2026 en torno a los $1.915.
  • Escenario Pesimista (Inflación ≈ 30%): En caso de una desinflación más lenta, el techo cambiario sufriría un desplazamiento mayor, rozando los $2.000 hacia el cierre del ejercicio.
  • Escenario Optimista (Inflación ≈ 19%): Bajo una caída drástica de los precios, el dólar oficial encontraría un techo más bajo, terminando el año en aproximadamente $1.843.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este lunes 22 de diciembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este lunes 22 de diciembre

Por Redacción Economía
esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este viernes 19 de diciembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este viernes 19 de diciembre

Por Redacción Economía
La mirada de los inversores ya se posa sobre el  2026.

Proyecciones 2026: el mercado prevé un dólar cercano a los $1.970 siguiendo el ritmo de la inflación

Por Matías Carretero
Hasta cuando los bancos recibirán dólares “cara chica” o dañados. Foto: La Nación

Dólar "cara chica" y billetes dañados: se acerca el último día para poder cambiarlos en los bancos

Por Redacción Economía