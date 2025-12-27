El Gobierno confirmó que asumirá los vencimientos de la deuda en enero

El presidente Javier Milei confirmó este sábado que la Argentina cumplirá con sus compromisos financieros de corto plazo de deuda, asegurando de forma enfática: “Argentina va a pagar, va a pagar” .

La declaración surge ante la proximidad de los vencimientos de deuda programados para inicios de enero de 2026, los cuales ascienden a aproximadamente 4.200 millones de dólares en capital e intereses con bonistas. Para el total del año 2026, la cifra de vencimientos supera los 12.600 millones de dólares , concentrándose gran parte de esta carga en el primer mes.

La estrategia para afrontar estos pagos está bajo la dirección del ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encuentra abocado a la instrumentación del financiamiento. El objetivo central de la cartera económica es reducir la recurrencia a Wall Street como fuente de financiamiento y fortalecer el mercado de capitales local.

En este sentido, Caputo sugirió un esquema que podría incluir un préstamo REPO con bancos internacionales y el uso de fondos actualmente destinados a la ANSeS para impulsar el mercado interno, descartando inicialmente una emisión de deuda bajo ley extranjera en Nueva York.

El escenario económico para cumplir con estas metas se ha visto fortalecido por recientes logros políticos y fiscales. El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 y la denominada “Inocencia fiscal”, herramientas que el Ejecutivo considera claves para la estabilidad.

Asimismo, el Banco Central (BCRA) cerró la semana con un récord de acumulación de reservas de 43.610 millones de dólares, tras una compra diaria de casi 600 millones de dólares el pasado viernes. Milei destacó que su gestión es la que más reservas ha comprado en la historia, alcanzando los 30.000 millones de dólares.

Durante su intervención radial, el mandatario también vinculó la recuperación económica al desplome del “riesgo kuka” y al cumplimiento de las metas fiscales, reafirmando su compromiso con el déficit cero.

Milei sostuvo que su administración logró equilibrar las cuentas públicas bajando el gasto en lugar de aumentar impuestos, sentenciando que "se acabó la fiesta de los políticos con la plata de los argentinos".

De cara al futuro, el Gobierno espera que Wall Street se convierta en una fuente de financiamiento marginal mientras se consolida la solvencia fiscal del país.