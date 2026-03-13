13 de marzo de 2026 - 20:10

Se complica la situación de Brian Sarmiento: embargaron su sueldo por una gran deuda alimentaria

La medida se originó tras una presentación realizada por su expareja, quien reclamó el pago de los montos adeudados luego de más de un año.

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Por Redacción Espectáculos

La Justicia dispuso el embargo del sueldo del exfutbolista Brian Sarmiento a raíz de una deuda por el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria de su hija de 10 años. La medida judicial se originó tras una presentación realizada por su expareja Jazmín “Tesi” Posa, quien reclamó el pago de los montos adeudados luego de más de un año.

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El conflicto se relaciona con la obligación alimentaria fijada para la manutención de la menor, establecida en 300 dólares mensuales. Según trascendió, la mujer denunció que Sarmiento dejó de cumplir con ese compromiso durante 22 meses consecutivos, lo que derivó en la acumulación de una deuda considerable. Frente a esa situación, solicitó una medida cautelar para garantizar el cobro del dinero mediante el embargo del salario que el exjugador percibe actualmente por su participación en el reality televisivo Gran Hermano 2026.

Brian Sarmiento
Brian Sarmiento es acusado de incumplimientos económicos y emocionales hacia su hija Frida, de 10 años.

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La deuda supera los 12 millones de pesos

De acuerdo con la información difundida por el periodista Santiago Riva Roy en el programa DDM, emitido por América TV, el monto total adeudado alcanza los 12.792.348 pesos argentinos. Esa cifra surge del cálculo de las cuotas impagas correspondientes a los últimos meses.

Además del capital adeudado, la resolución judicial estableció una multa adicional por mora. El fallo fijó un recargo de 2 dólares por cada día de retraso en el pago de la cuota alimentaria. Debido a que el incumplimiento se extendió durante 681 días, el monto final se incrementó de forma significativa.

El embargo alcanza el sueldo que recibe por su participación en televisión

La medida judicial ya fue aceptada por el tribunal y comunicada a las empresas vinculadas con el reality show. Según explicó el periodista, la notificación llegó a la productora Kuarzo y al canal Telefe, responsables de la emisión del programa en el que participa el exfutbolista.

“Ya fue aceptado por la justicia, firmado, ya está notificado para Telefe, Kuarzo, y no va a poder ir un peso a los bolsillos de Brian hasta que se salde la deuda de cuota alimentaria”, afirmó Riva Roy durante la emisión televisiva.

De acuerdo con esa explicación, el primer sueldo que Sarmiento perciba por su participación en el programa quedará embargado para cubrir parte de la deuda. El resto de los ingresos que obtenga en el reality podría quedar sujeto a nuevas decisiones judiciales una vez que finalice su participación en el ciclo.

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