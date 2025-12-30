30 de diciembre de 2025 - 17:20

Enojado con el periodismo, Milei negó un aumento en su sueldo, pero confirmó subas para funcionarios

Desde el Gobierno, el primero en desmentir la información fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “El sueldo del Presidente va a seguir congelado indefinidamente”, adelantó.

El presidente Javier Milei se mostró enojado por la información de un supuesto aumento de sueldo.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno argentino salió a aclarar versiones que circularon en las últimas horas y confirmó que, si bien habrá actualizaciones salariales para funcionarios nacionales, el presidente Javier Milei mantendrá congelado su sueldo por “tiempo indeterminado”.

La aclaración fue realizada este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la que negó de manera tajante que el mandatario haya decidido incrementarse el salario. “No va a ser así”, afirmó, y sostuvo que se trató de información falsa difundida por algunos medios.

“Desmentir una serie de noticias falsas que circularon ayer por la tarde en algunos medios donde especificaban que el Presidente había tomado la decisión de aumentarse su propio sueldo. No va a ser así”, sentenció.

Asimismo, aclaró: “El sueldo del Presidente va a seguir congelado indefinidamente. Apelamos a que cuando tengan información por favor la chequeen. El Presidente no va a aumentarse el sueldo, no va a estar dentro de los aumentos que se den”.

Milei también desmintió las versiones

A su vez, el presidente citó la declaración del jefe de Gabinete y también aclaró que no va a aumentarse el sueldo, apuntando directamente contra el periodismo. “Es tremendo el modo en que muchos de los periodistas mienten de modo descarado todo el tiempo”, dijo en su cuenta de X.

Y concluyó: "El periodismo político cada día se parece más al de los chimenteros. Al menos los segundos no pretenden ser considerados como serios".

Según supo Noticias Argentinas, la idea del Poder Ejecutivo es publicar el decreto que instrumentará los aumentos el próximo viernes 2 de enero. Sin embargo, no alcanzará al mandatario que optó por mantener su sueldo actual hasta nuevo aviso.

Cuánto cobran los funcionarios

Se trata de un reclamo de varios integrantes del Gabinete que pierden capacidad adquisitiva ante el avance de la inflación y la migración de funcionarios que saltan al sector privado por la falta de competitividad salarial.

Actualmente, el mandatario percibe $4.066.018, la vicepresidenta $3.764.820 y los ministros del Gabinete $3.584.006. Los secretarios cobran $3.282.709 mientras que los subsecretarios $2.981.510. Los senadores nacionales perciben en bruto $9,5 millones y los diputados $7.000.000.

