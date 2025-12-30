Tras el escándalo por coimas, la Agencia de Discapacidad dejará de existir y pasará al Ministerio de Salud

Después del escándalo por las presuntas coimas , el gobierno de Javier Milei anunció este martes que dejará de existir la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) y que sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud.

La novedad fue informada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en una conferencia de prensa.

"Esto no significa que se vayan a cortar pensiones" , aclaró Adorni ante eventuales tergiversaciones de la información. De hecho, aprovechó la ocasión para señalar que el Presidente no se aumentará el sueldo.

El nuevo secretario de la Andis será Alejandro Vilches , actual interventor del ente.

Adorni dijo que, al quedar la Andis bajo la órbita del Ministerio de Salud, “las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente , con mecanismos de control y sin discrecionalidades".

“Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones", adelantó el jefe de Gabinete.

Al mismo tiempo, el funcionario celebró la eliminación de 16 cargos políticos: “Implica una reducción del 45% en la estructura jerárquica".

Diego Spagnuolo y Javier Milei Milei y Diego Spagnuolo, exjefe del área de Discapacidad del Gobierno nacional y voz en los audios del escándalo por las presuntas coimas. Gentileza

El escándalo en la Andis se dio meses atrás a partir de la filtración de audios de voz atribuidos al exdirector ejecutivo de la institución, Diego Spagnuolo, en los que se hablaba de un sistema de retornos del 8% en la compra de medicamentos gestionada por el organismo.

Las grabaciones, difundidas por el canal de streaming Carnaval y amplificadas luego en redes sociales, mencionan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, actual subsecretario de Gestión Institucional. En ese entramado también aparece la droguería Suizo Argentina, cuyo presidente es Jonathan Kovalivker, señalada en los audios como parte del circuito comercial bajo sospecha.

Spagnuolo no era un funcionario más dentro del esquema libertario. Integraba el círculo de economistas y amigos del Presidente que solían reunirse los domingos en la Quinta de Olivos para escuchar ópera, un espacio informal donde se mezclaban afinidades personales, conversaciones políticas y vínculos de confianza.

El 10 de noviembre de 2024, según los registros oficiales, coincidió allí con Mauricio Novelli, un trader que más tarde quedaría involucrado en el escándalo del caso $LIBRA.

La salida de Spagnuolo de la Andis se formalizó a través del Decreto N° 599/25, publicado en el Boletín Oficial, aunque la difusión de los audios terminó de instalar un manto de sospecha sobre la gestión del área y reavivó las preguntas sobre los mecanismos de contratación y control dentro del Estado en tiempos de ajuste y discurso anticasta.