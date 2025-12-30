Milei excluyó a Villarruel de la suba salarial para funcionarios del Poder Ejecutivo

El presidente Javier Milei resolvió excluir a la vicepresidenta Victoria Villarruel de la suba salarial a los funcionarios, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

El presidente firmará este martes un decreto que dispone un aumento en los salarios de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, luego de dos años sin actualizaciones. La medida se publicará el viernes en el Boletín Oficial y alcanzará a los cargos jerárquicos, entre ellos el presidente, la vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios.

En el Gobierno sostienen que el incremento contemplará todo el período sin recomposición salarial, aunque aclararon que no superará los ajustes percibidos por los empleados estatales en el marco de las paritarias vigentes. En ese sentido, remarcaron que no habrá un esquema diferencial respecto del resto de la administración pública.

Según fuentes oficiales, los equipos de la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal , se encuentran ultimando los detalles del texto. En Balcarce 50 sostienen que los salarios jerárquicos acumularon una pérdida del poder adquisitivo cercana al 60% desde el inicio de la actual gestión .

La inflación acumulada en 2024 fue del 117,8% y, de acuerdo con el último dato disponible, el Índice de Precios al Consumidor acumula un 27,9% en 2025 hasta noviembre.

Cuánto cobra el gabinete de Milei

Actualmente, el esquema salarial establece sueldos brutos mensuales de aproximadamente $4 millones para el presidente, $3,7 millones para la vicepresidenta, $3,58 millones para los ministros, $3,2 millones para los secretarios y $2,8 millones para los subsecretarios. En el Congreso, los diputados perciben alrededor de $7 millones y los senadores $9,5 millones.

Las paritarias del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), negociadas con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), definieron una serie de incrementos entre 2024 y 2025. Durante 2024 se aplicaron subas mensuales escalonadas de entre el 1% y el 3,5%, junto con un adicional fijo de $60.000.

En 2025, los acuerdos incluyeron aumentos de entre el 1,1% y el 1,3% mensual entre junio y noviembre, según las actas oficiales.

A lo largo de 2025 se registraron tensiones internas en el gabinete vinculadas a la situación salarial, con planteos elevados al jefe de Estado para habilitar la recomposición. En el Ejecutivo evitaron avanzar con la medida antes de las elecciones de octubre y definieron su implementación a partir de enero.

Desde el Gobierno argumentan que el congelamiento salarial impactó en el funcionamiento interno de la gestión, especialmente en la conformación y retención de equipos técnicos. Funcionarios señalan que la brecha con el sector privado se amplió en los últimos dos años, lo que dificultó la cobertura de cargos estratégicos en áreas clave.

El decreto fue consensuado entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación).

El antecedente más cercano de un aumento salarial para el gabinete, durante la actual gestión, había sido dejado sin efecto tras la salida del exsecretario Armando Guibert y la posterior derogación de la medida.