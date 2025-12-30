Ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario de "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

La medida fue dictada por el juez Diego Amarante. Ambos están imputados por la presunta apropiación indebida de aportes previsionales por más de 19 mil millones de pesos.

En el marco de la causa que investiga a Claudio "Chiqui" Tapia por presunta apropiación indebida de aportes previsionales, un juez en lo penal Económico ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).

La medida impulsada por Diego Amarante, también alcanza a su mano derecha y tesorero Pablo Toviggino y al resto de los integrantes de la mesa directiva que dirige al fútbol argentino: el Secretario General, Cristian Ariel Malaspina, y el Director General, Gustavo Lorenzo.

El juez también resolvió habilitar la feria judicial para que se investigue si efectivamente existió una apropiación indebida de aportes de la seguridad social por unos 19 mil millones de pesos.

Claudio Tapia El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, se encuentra en un complicado proceso judicial que amenaza más frentes de tormenta. Gentileza En la denuncia, ARCA le atribuye a la AFA una deuda correspondiente a los últimos dos años por la cifra antes mencionada. Sostienen que habrían retenido tributos y aportes a la seguridad social correspondientes a empleados y clubes del fútbol argentino, sin ingresarlos dentro del plazo legal previsto por el Régimen Penal Tributario.