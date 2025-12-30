Ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario de "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

La medida impulsada por Diego Amarante, también alcanza a su mano derecha y tesorero Pablo Toviggino y al resto de los integrantes de la mesa directiva que dirige al fútbol argentino: el Secretario General, Cristian Ariel Malaspina, y el Director General, Gustavo Lorenzo.
El juez también resolvió habilitar la feria judicial para que se investigue si efectivamente existió una apropiación indebida de aportes de la seguridad social por unos 19 mil millones de pesos.
En la denuncia, ARCA le atribuye a la AFA una deuda correspondiente a los últimos dos años por la cifra antes mencionada. Sostienen que habrían retenido tributos y aportes a la seguridad social correspondientes a empleados y clubes del fútbol argentino, sin ingresarlos dentro del plazo legal previsto por el Régimen Penal Tributario.
El fiscal de la causa atribuyó la responsabilidad a Claudio Tapia por su rol institucional y por la administración de la clave fiscal de la asociación. Dada la millonaria cifra consideró que la pesquisa debe extenderse también al resto de los integrantes de comisión directiva.