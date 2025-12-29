Comunicado oficial de la AFA por el presunto desvío de 42 millones de dólares: "Campaña de difamación"

La entidad madre del fútbol argentino rechazó las denuncias por un presunto desvío de fondos en Estados Unidos y afirmó que la Justicia argentina y estadounidense avaló su contrato con TourProdEnter LLC.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado oficial en el que rechazó de manera categórica las denuncias vinculadas a un presunto desvío de 42 millones de dólares en Estados Unidos, atribuido a la empresa TourProdEnter LLC. Además denunció la existencia de una “campaña de difamación” contra la institución y sus principales autoridades.

En el texto, la entidad expresó su “más enérgico rechazo” a las acusaciones dirigidas contra la AFA, su presidente Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. También remarcó que mantiene un contrato vigente y legal con TourProdEnter LLC, firma designada como agente comercial para la representación de la asociación en el exterior.

Según detalló la AFA, la relación contractual fue analizada por tribunales de la Argentina y de los Estados Unidos, sin que se detectaran irregularidades. En ese sentido, recordó que la causa judicial iniciada en el país, vinculada al sponsoreo y la organización de partidos amistosos de la Selección Argentina —especialmente los disputados en China—, concluyó con el sobreseimiento de la institución y de su presidente.

1000x665 (4) La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado. Gentileza El comunicado precisó que esa decisión fue confirmada en segunda instancia por la Cámara Criminal y Correccional Federal y luego por la Cámara Federal de Casación Penal, quedando el expediente definitivamente cerrado en 2024. No obstante, la AFA cuestionó que, pese a los fallos, las acusaciones continuaron circulando en algunos espacios mediáticos.

En ese marco, la entidad apuntó directamente contra el empresario Guillermo Tofoni, a quien acusó de promover nuevas acciones judiciales y campañas públicas tras fallos adversos. Además, sostuvo que esas iniciativas contaron con el respaldo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y con el acompañamiento de sectores de la prensa, con el objetivo de generar un clima de deslegitimación institucional.