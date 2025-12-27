27 de diciembre de 2025 - 15:49

AFA contraataca y apunta al Gobierno de Javier Milei: "Ahora vamos por todo"

El abogado de Claudio Chiqui Tapia, Gregorio Dalbón, tiró munición gruesa contra el Gobierno Nacional en medio de las tensiones.

El entorno de Claudio Tapia y la AFA apuntó contra el gobierno de Javier Milei.

Los Andes
Bajo el título “Datos públicos”, el letrado puso el foco en los denunciantes y en el rol de distintos actores estatales en medio de las actuaciones iniciadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y las presentaciones realizadas ante organismos nacionales e internacionales.

En su publicación, el abogado sostuvo que Juan Facundo Del Gaiso, uno de los denunciantes de la AFA, “registra ingresos del Estado” y cuenta con antecedentes administrativos vinculados al fútbol, citando una resolución oficial.

El duro comunicado del entorno de AFA contra el Gobierno Nacional:

El mensaje del abogado de Chiqui Tapia, apuntando al Gobierno Nacional

En la misma línea, mencionó a Matías Yofe, a quien atribuyó vínculos laborales con el Estado y reuniones institucionales con funcionarios y magistrados. Sin formular acusaciones directas, el mensaje planteó interrogantes sobre la independencia de quienes promovieron las denuncias y sugirió la existencia de posibles conflictos de intereses.

El texto también hizo referencia a la difusión en medios de comunicación de información vinculada a allanamientos y actuaciones judiciales, señalando que parte de ese material provendría de filtraciones cuya “trazabilidad y motivación merecen ser esclarecidas”.

En ese marco, el abogado mencionó a la senadora Patricia Bullrich y a ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y remarcó la necesidad de determinar responsabilidades en la circulación de información sensible. Además, advirtió sobre un supuesto “avance coordinado” contra Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y la propia AFA, planteando que el debate excede lo ideológico y se inscribe en la defensa de la transparencia y el Estado de Derecho.

El cierre del tuit, con la frase “ahora vamos por todo”, fue interpretado como una señal de que la conducción de la AFA evalúa profundizar su estrategia legal y política frente a las acciones supuestamente impulsadas desde sectores del Gobierno, en un conflicto que continúa sumando tensión institucional.

