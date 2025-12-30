30 de diciembre de 2025 - 14:57

En detalle: el informe que tasó en más de US$ 20 millones la mansión en Pilar vinculada a Tapia y Toviggino

La propiedad estuvo bajo nombre de varias personas que tendrían vínculos directos con la mesa chica de la AFA.

En detalle: el informe que tasó en más de US$20 millones la mansión en Pilar vinculada a Tapia y Toviggino.

En detalle: el informe que tasó en más de US$20 millones la mansión en Pilar vinculada a Tapia y Toviggino.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El fin de año de Claudio "Chiqui" Tapia empeora con el correr de los días. Esta mañana los peritos tasaron la mansión ubicada en Pilar, vinculada al presidente de la AFA y a Pablo Toviggino, en más de US$20 millones.

Leé además

Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Imputaron a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino por una millonaria deuda de aportes jubilatorios en la AFA

Por Redacción Política
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, junto al Chiqui Tapia. 

Allanan la casa de la madre del financista cercano al Chiqui Tapia por una causa millonaria de compra irregular de dólares

Por Redacción Política

El informe elaborado por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro detalla todos los muebles, inmuebles y autos de lujo que estaban en la mega estancia de calle Misiones al 7097.

autos de alta gama allanamiento tapia mansión pilar
Algunos de los vehículos encontrados en la mansión de Pilar.

Algunos de los vehículos encontrados en la mansión de Pilar.

El detalle del informe

  • Parcela principal: US$5.600.000.
  • Edificio de entrada: US$1.230.000.
  • Autos secuestrados durante el allanamiento: US$3.861.100.
  • Depósito: US$1.050.000.
  • Galpón:US$1.490.000.
  • Pileta: US$50.000.
  • Helipuerto:US$85.000.
  • Cancha de Paddle: US$30.000.
  • Bar: $390.000.
  • Recepción: US$350.000.
  • Quincho: US$1.490.000.
  • Sala de spa, gimnasio y máquinas: US$1.450.000.
  • Caballeriza: US$1.220.000.

La suma total de todo lo secuestrado en la mansión que está a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, madre (jubilada) e hijo (monotributista) es de US$20.815.100.

El hombre ingresó inicialmente como “propietario/residente” de la mansión ubicada en los lotes 306 y 265 de Ayres Plaza, con fecha de titularidad del 4 de diciembre de 2021. Luego, los documentos revelan que desde el 4 de enero del 2023 el inmueble comenzó a figurar a nombre de Diego Fabián Pantano.

quinta mansión chiqui tapia
Esta es la mansión en Pilar valuada en más de 20 millones de dólares.

Esta es la mansión en Pilar valuada en más de 20 millones de dólares.

La hipótesis que plantean los investigadores es que si el traspaso de la propiedad fue una maniobra para disimular la verdadera propiedad del bien. Otro dato que surgió es que la hija de Toviggino también figura como "propietaria/residente" de la mansión.

El expediente tiene además una lista de personas invitadas a la residencia en las que figuran el hijo del tesorero de la AFA, Norberto José Pantano, otro hermano de Luciano y Diego y más familiares.

Mansión en Pilar vinculada a la AFA
La Justicia investiga a quienes usaron el helipuerto de la mansión vinculada a la AFA

La Justicia investiga a quienes usaron el helipuerto de la mansión vinculada a la AFA

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Faroni junto a Sergio Massa, su socio político

Quién es Javier Faroni, el empresario teatral que ganó poder al lado de Massa y Tapia

Por Redacción Política
Ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario de "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

Por Redacción Política
Escándalo en la AFA: investigan el desvío de al menos US$ 42 millones a cuentas en EE. UU. y paraísos fiscales.

Escándalo en la AFA: investigan el desvío de US$ 42 millones a cuentas en EE. UU. y paraísos fiscales

Por Redacción Política
La Justicia procesó a la tesorera de la financiera ligada a la AFA y al Chiqui Tapia.

La Justicia procesó a la tesorera de la financiera ligada a la AFA y al Chiqui Tapia

Por Redacción Política