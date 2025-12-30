La propiedad estuvo bajo nombre de varias personas que tendrían vínculos directos con la mesa chica de la AFA.

En detalle: el informe que tasó en más de US$20 millones la mansión en Pilar vinculada a Tapia y Toviggino.

El fin de año de Claudio "Chiqui" Tapia empeora con el correr de los días. Esta mañana los peritos tasaron la mansión ubicada en Pilar, vinculada al presidente de la AFA y a Pablo Toviggino, en más de US$20 millones.

El informe elaborado por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro detalla todos los muebles, inmuebles y autos de lujo que estaban en la mega estancia de calle Misiones al 7097.

autos de alta gama allanamiento tapia mansión pilar Algunos de los vehículos encontrados en la mansión de Pilar. El detalle del informe Parcela principal: US$5.600.000.

Edificio de entrada: US$1.230.000.

Autos secuestrados durante el allanamiento: US$3.861.100.

Depósito: US$1.050.000.

Galpón: US$1.490.000.

Pileta: US$50.000.

Helipuerto: US$85.000.

Cancha de Paddle: US$30.000.

Bar: $390.000.

Recepción: US$350.000.

Quincho: US$1.490.000.

Sala de spa, gimnasio y máquinas: US$1.450.000.

Caballeriza: US$1.220.000. La suma total de todo lo secuestrado en la mansión que está a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, madre (jubilada) e hijo (monotributista) es de US$20.815.100.

El hombre ingresó inicialmente como “propietario/residente” de la mansión ubicada en los lotes 306 y 265 de Ayres Plaza, con fecha de titularidad del 4 de diciembre de 2021. Luego, los documentos revelan que desde el 4 de enero del 2023 el inmueble comenzó a figurar a nombre de Diego Fabián Pantano.

quinta mansión chiqui tapia Esta es la mansión en Pilar valuada en más de 20 millones de dólares. La hipótesis que plantean los investigadores es que si el traspaso de la propiedad fue una maniobra para disimular la verdadera propiedad del bien. Otro dato que surgió es que la hija de Toviggino también figura como "propietaria/residente" de la mansión.