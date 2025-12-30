Quién es Javier Faroni, el empresario teatral que ganó poder al lado de Massa y Tapia

Referente del teatro, la política y los negocios vinculados al fútbol, Javier Faroni emerge como uno de los nombres que asoman desde "la caja de Pandora" en la que se transformó la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) desde que tomó estado público una trama de presuntos desvíos millonarios al exterior y crecimientos patrimoniales obscenos en el entorno del clan Tapia.

Comunicado oficial de la AFA por el presunto desvío de 42 millones de dólares: "Campaña de difamación"

Faroni intentó salir del país y lo frenaron en Aeroparque cuando tiró su celular: allanaron su casa

Antes de asociarse comercialmente con el mandamás del fútbol argentino y convertirse en una figura satelital del poder dentro de la AFA, Faroni transitó otros mundos. En ese derrotero fue tejiendo una red de vínculos, favores e influencias que hoy explican, en parte, su peso específico dentro del negocio del fútbol.

Este martes, la casa de Faroni, ubicada en El Yacht (Nordelta), fue allanada . La Justicia busca contratos, computadoras y otros dispositivos, según publicó el sitio de noticias TN.

Anteriormente, la Justicia había prohibido a Faroni salir del país . Este empresario está relacionado con TourProdEnter , la firma que administró USD 260 millones de la AFA en el exterior y que, supuestamente, desvió al menos USD 42 millones hacia un grupo de empresas presuntamente ficticias.

Las maniobras se habrían llevado a cabo a través de contratos de explotación de derechos de la Selección, firmados por la directiva de la AFA, con Tapia al frente y su mano derecha, Pablo Toviggino.

El perfil de Javier Faroni: del teatro de revista a Aerolíneas Argentinas e influencia en el fútbol

Nacido en Mar del Plata, el primer punto de inflexión en la vida de Javier Faroni llegó temprano. A los 11 años, mientras caminaba por el centro de la ciudad junto a su abuela, se cruzó con Carlos Calvo. El encuentro casual con el actor marcó su destino: tras saludar a su ídolo, “Carlín” lo invitó a una función en el Hotel Provincial y le permitió ver la obra desde detrás del escenario. Fue el acceso íntimo al mundo teatral y una revelación para el resto de su vida.

Desde entonces, Faroni se convirtió en cadete y aprendiz de Calvo. Con el paso del tiempo escaló posiciones hasta transformarse en asistente de producción y, a comienzos de la década del 90, produjo su primera obra. El ascenso fue rápido y sostenido. En pocos años pasó a ser una figura clave de la producción teatral, especialmente en las temporadas de verano, donde consolidó nombre y contactos.

Javier Faroni: de productor de teatro de revistas a dirigir Aerolíneas Argentinas El amigo del poder llamado Javier Faroni: de productor de teatro a investigado por la corrupción en AFA

El siguiente giro en su carrera fue político. Se incorporó al Frente Renovador de la mano de Sergio Massa, espacio en el que también militaba su esposa, Erica Gillette, desde los orígenes del massismo tras su ruptura con el kirchnerismo. En 2015, Faroni llegó a la Legislatura bonaerense como diputado provincial y, tras un intento fallido por convertirse en intendente de General Pueyrredón, dio el salto a la gestión nacional.

En 2019 desembarcó como director de Aerolíneas Argentinas, ya bajo el gobierno de Alberto Fernández. En plena pandemia, le tocó coordinar los vuelos de repatriación de futbolistas que habían quedado varados en el exterior.

Fue en ese contexto donde su camino se cruzó con el de Claudio “Chiqui” Tapia. El vínculo que nació entonces no se diluyó con el tiempo, ni siquiera después de su salida traumática de la aerolínea, en febrero de 2022, envuelta en denuncias por presunta corrupción, incrementos patrimoniales injustificables y negocios opacos fuera del país.

En diciembre de 2021, un año antes de la consagración en Qatar, la AFA contrató a TourProdEnter LLC, una empresa radicada en Miami vinculada a Faroni, como agente comercial exclusivo de los derechos de imagen, eventos y logística internacional de la Selección argentina en el exterior. Casi en simultáneo, otra firma del mismo entramado, Deportick, se quedó con el negocio de la venta de entradas de la Selección y de la Copa Argentina.

Javier Faroni Javier Faroni Archivo

Con la Scaloneta ya campeona del mundo, Faroni profundizó su presencia en el universo albiceleste. En 2023 produjo una Expo vinculada a la Selección en La Rural y empujó el proyecto, finalmente frustrado, de la Universidad de la AFA.

En 2024 dio un nuevo paso en su expansión internacional al adquirir el 80% del paquete accionario del Perugia, club de la tercera división del fútbol italiano, según reconstruyó la agencia Noticias Argentinas.

Luego de que una investigación periodística expusiera el presunto desvío de USD 42 millones hacia empresas en el exterior, Faroni difundió un comunicado en el que negó cualquier irregularidad.

Si bien reconoció su rol como agente comercial de la AFA, rechazó de plano las acusaciones y se presentó como un empresario que actuó dentro de los márgenes legales.