31 de diciembre de 2025 - 13:10

2025, el año de las rupturas: una por una las 23 parejas famosas argentinas que se separaron

El 2025 cierra con más de una veintena de famosos que se separaron, algunos con polémicas, e incluso volvieron a hacer pareja este mismo año.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El 2025 quedó marcado en el mundo del espectáculo como un año atravesado por rupturas que sorprendieron por su cantidad, por la duración de los vínculos y por la exposición pública que muchas de esas historias tuvieron. Matrimonios consolidados, parejas con hijos y romances recientes llegaron a su final este año.

Gimena Accardi y Nico Vázquez, la separación más mediática

Una de las separaciones que más impacto generó fue la de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. Después de 18 años juntos, la actriz y el actor decidieron poner fin a una relación que había atravesado momentos personales muy complejos.

La ruptura quedó envuelta en polémica cuando Accardi habló públicamente de una infidelidad pasada. Meses más tarde, Vázquez confirmó un nuevo romance con su compañera de elenco en la obra Rocky, lo que terminó de cerrar un ciclo que marcó a toda una generación.

Nico Vázquez
Una vez firmado los papeles de divorcio, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez confirmaron su división de bienes.

La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis de la que poco se habló

También causó sorpresa el final del matrimonio de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Tras 17 años de relación y tres hijos en común, la pareja optó por la separación en medio de versiones de crisis e infidelidad que nunca terminaron de aclararse.

En ese contexto, Anderson volvió a mostrarse activa en los medios y las redes, coqueteó con el influencer Ian Lucas y fue contundente al asegurar que no retomaría la relación con su ex.

Martín Demichelis
La supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio y contó todo sobre su primer contacto con el exfutbolista.

Otro vínculo extenso que llegó a su fin fue el de Darío Cvitanich y Chechu Bonelli. Con 14 años juntos y tres hijas, la separación se dio de manera sorpresiva y tuvo rápida repercusión cuando el ex futbolista fue visto con Ivana Figueiras. Bonelli, por su parte, habló del proceso emocional que atravesó para adaptarse a la nueva etapa.

Una historia de duración similar fue la de Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona, quienes compartieron más de una década y un hijo. En este caso, ambos destacaron que la decisión fue tomada en buenos términos.

El listado de rupturas también incluyó a figuras de la política y el entretenimiento. Javier Milei y Yuyito González pusieron punto final a su relación tras varios meses de exposición mediática. Homero Pettinato y Sofía Gonet eligieron caminos separados luego de un noviazgo breve pero muy visible y polémico. Juana Repetto y Sebastián Graviotto confirmaron su separación tras años de convivencia y un hijo en común.

Yuyito González habló sobre los rumores de ruptura con Javier Milei.
En el terreno musical, el año tampoco dio tregua. Cande Tinelli y Coti Sorokin cerraron una historia intensa y pública, al igual que Ángela Torres y Rusherking, quienes ya habían atravesado idas y vueltas. Nicki Nicole y Lamine Yamal, una de las parejas más comentadas a nivel internacional, sorprendieron con su ruptura, Tiago PZK con Belu Negri.

Nicki Nicole
Nicki Nicole habría sido vista con un famoso streamer argentino tras separarse de Lamine Yamal.

Cande Tinelli
Cande Tinelli estaría comenzando una nueva relación amorosa.

También se sumaron Daniela Celis y Thiago Medina, Tuli Acosta y Lit Killah, Ángela Leiva y Chelo Weigandt, y Wanda Nara con L-Gante, una relación marcada por constantes crisis.

L-Gante
L-Gante habló de la nueva vida de Wanda Nara.

Zaira Nara y Facundo Pieres, Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, Jésica Cirio y Elías Piccirillo, Coti Romero y Nacho Castañares, Laurita Fernández y Claudio "Peluca" Brusca; Manuela Viale y Federico Freire, Mica Tinelli y Lisandro "Licha" López y Lucila “La Tora” Villar junto a Maxi Kilates completan una lista extensa que refleja un denominador común: el 2025 se convirtió en el año de las separaciones, con historias que confirmaron que, aun bajo los flashes, los vínculos atraviesan las mismas fragilidades que cualquier otro.

Coti Romero y Nacho Castañares
Coti Romero decidió cortar la relación con Nacho Castañares y explicó los motivos.

Manu Viale se separó de Federico Freire
Manu Viale se separó de Federico Freire.

La millonaria división de bienes de Jésica Cirio y Elías Piccirillo
La millonaria división de bienes de Jésica Cirio y Elías Piccirillo.

Facundo Pieres
El ex de Zaira Nara mantendría un romance con una famosa modelo.

