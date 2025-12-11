Crecen los rumores que afirman que el Kun Agüero y Sofía Calzetti se habrían separado: los detalles

La relación entre el Kun Agüero y Sofía Calzetti parecía atravesar uno de sus momentos más sólidos desde la llegada de Olivia , la hija de ambos. La niña, que tiene un año y tres meses, se convirtió en el gran foco de amor de la pareja, que suele compartir en sus redes distintos momentos familiares.

Sin embargo, en los últimos días comenzaron a circular versiones que indican qu e la situación entre ellos no sería tan buena como parece.

Según trascendió, la pareja estaría viviendo una crisis profunda. La noticia fue revelada por Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live , donde adelantó el tema con un anuncio cargado de suspenso.

El periodista inició su programa diciendo: "Quiero abrir el programa de hoy con un enigmático fuerte que tiene que ver con una separación en el mundo del espectáculo o por lo menos lo que es a esta hora, una fuerte crisis entre dos famosos".

Con el pasar de los minutos, Etchegoyen amplió la información y compartió el motivo central del supuesto conflicto : "A mí me dicen que hace meses están mal por una infidelidad de él a ella, que intentaron pelearla pero que no pudieron y es una cuestión de días que lo hagan público".

Finalmente, decidió dar a conocer los nombres y confirmó: "Estoy hablando del Kun Agüero y Sofía Calzetti, que hace un año fueron padres de Olivia y que en el mientras tanto pasaron cosas".

Kun Agüero y Sofía Calzetti El Kun Agüero y Sofía Calzetti se habrían separado. web

El detonante de la crisis del Kun Agüero y Sofía Calzetti

El periodista sostuvo que la crisis habría tenido un episodio determinante: "El detonante de la separación no es un engaño, pero sí me dicen que hubo una traición de él a ella con una influencer que por ahora voy a preservar el nombre. Tengo mucha información de quién es y cómo fue toda esta historia. Yo les escribí a los protagonistas pero prefieren no contestar por ahora".

Luego cerró su explicación diciendo: "Después de que Sofía se haya enterado de esto, ellos tuvieron un impasse, pero con el tiempo intentaron volver a la normalidad pero nunca se pudo recomponer la relación".

Pese a estas versiones, en las redes sociales surgió un detalle que llamó la atención. Aunque los rumores hablan de una separación inminente, en la última publicación que Sofía compartió en Instagram apareció un gesto público del exfutbolista hacia ella: un comentario con un corazón rojo.

Ese simple emoji, que Agüero dejó en la foto, fue interpretado por algunos como una señal de acercamiento o, al menos, como un intento de desactivar las especulaciones sobre una ruptura definitiva.