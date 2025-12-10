Así es la lujosa mansión del "Dibu" Martínez en Mar del Plata: estilo inglés y todas las comodidades

El arquero argentino regresa a su ciudad cada vez que puede y habita en una lujosa mansión dentro de un lujoso barrio.

Mientras la Selección Argentina se prepara para otro mundial de la FIFA, son varios los campeones del mundo que van planificando su descanso. Uno de ellos es Emiliano Martínez que una vez terminada la temporada en Europa, posiblemente regrese al país para despedir el año.

Como hizo semanas atrás, cuándo el seleccionado venció a Angola, puede elegir parar unos días en familia en Mar del Plata. El arquero del Aston Villa no fue convocado por Lionel Scaloni aquella vez y aprovechó el descanso para instalarse en su nueva casa, ubicada en el exclusivo barrio privado Rumencó, al sur de de la ciudad balnearia.

La vivienda, de estilo inglés y distribuida en dos plantas, se viralizó meses atrás cuando el campeón del mundo pasó allí las fiestas de fin de año. "Un sueño cumplido", escribió su esposa, Mandinha Martínez, en redes sociales, donde compartió imágenes del moderno hogar que combina lo rústico con lo contemporáneo: grandes ventanales, pisos y mobiliario de madera, y ambientes amplios e iluminados.

Embed - LA CASA DEL DIBU MARTÍNEZ EN ARGENTINA El country donde vive el arquero cuenta con comodidades de primer nivel: cinco canchas de tenis de polvo de ladrillo, una cancha de fútbol profesional y otra de fútbol 9, además de un campo de hockey, pileta exterior para adultos y niños con solarium, áreas de juegos infantiles y dos circuitos aeróbicos.

A pesar de la estricta seguridad privada las 24 horas en accesos, perímetro e interior, la fama del "Dibu" traspasó las barreras del barrio. En las últimas semanas, varios vecinos se acercaron a dejarle mensajes y cartas pegadas en la puerta de su casa, expresándole admiración y cariño.