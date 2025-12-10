Así es la lujosa mansión del "Dibu" Martínez en Mar del Plata: estilo inglés y todas las comodidades

Como hizo semanas atrás, cuándo el seleccionado venció a Angola, puede elegir parar unos días en familia en Mar del Plata. El arquero del Aston Villa no fue convocado por Lionel Scaloni aquella vez y aprovechó el descanso para instalarse en su nueva casa, ubicada en el exclusivo barrio privado Rumencó, al sur de de la ciudad balnearia.
Así es la casa del Dibu Martínez en Mar del Plata
La vivienda, de estilo inglés y distribuida en dos plantas, se viralizó meses atrás cuando el campeón del mundo pasó allí las fiestas de fin de año. “Un sueño cumplido”, escribió su esposa, Mandinha Martínez, en redes sociales, donde compartió imágenes del moderno hogar que combina lo rústico con lo contemporáneo: grandes ventanales, pisos y mobiliario de madera, y ambientes amplios e iluminados.
Embed - LA CASA DEL DIBU MARTÍNEZ EN ARGENTINA
El country donde vive el arquero cuenta con comodidades de primer nivel: cinco canchas de tenis de polvo de ladrillo, una cancha de fútbol profesional y otra de fútbol 9, además de un campo de hockey, pileta exterior para adultos y niños con solarium, áreas de juegos infantiles y dos circuitos aeróbicos.
A pesar de la estricta seguridad privada las 24 horas en accesos, perímetro e interior, la fama del “Dibu” traspasó las barreras del barrio. En las últimas semanas, varios vecinos se acercaron a dejarle mensajes y cartas pegadas en la puerta de su casa, expresándole admiración y cariño.
Según informó Clarín, la decoración interior estuvo a cargo de Mandinha, quien es diseñadora y fue la responsable de darle su toque personal al hogar familiar, que se ha convertido en uno de los más comentados de la costa atlántica.