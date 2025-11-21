21 de noviembre de 2025 - 17:11

El Dibu Martínez está en la mira de un grande de Europa para 2026

El arquero del Aston Villa y la Selección Argentina es seguido por un club fuerte del fútbol europeo, que quiere sumarlo en enero

Dibu Martínez podría jugar en Italia

Por Redacción Deportes

Después de amagar con su salida del Aston Villa para buscar nuevas oportunidades en el Manchester United, Emiliano Dibu Martínez aparece nuevamente en el centro de la escena del mercado de pases del fútbol europeo. En esta ocasión, debido al interés del Inter de Milán.

Emiliano Martínez
El Dibu tuvo atajadas fundamentales en el triunfo del Aston, entre ellas atajó un penal.

Según asegura Football Insider, el arquero de la Selección Argentina es el principal apuntado por el elenco italiano para reemplazar a Yann Sommer, experimentado jugador de 36 años con el que todavía no han llegado a un acuerdo respecto a su continuidad, y que "es muy probable que sea traspasado”.

El Dibu aparece como la primera opción para el elenco milanés debido a que cumple con los tres requisitos que el entrenador Christian Chivu busca para el futuro del arco de la institución: experiencia internacional, buen presente en su club, y personalidad debajo de los tres palos. En ese aspecto, Martínez cuenta con una excelente trayectoria con la Selección Argentina, es la figura de los Villanos en la Premier League, y cuenta con una mentalidad que lo destaca sobre el resto.

El contrato de Sommer vence en junio, y todo parece indicar que no continuará en el Inter de Milán a pesar de que se convirtió en uno de los puntos altos en el fútbol local y continental. Lo que pesa mucho respecto a su futuro es la edad, que obliga al club a buscar un recambio generacional. De darse la llegada, el arquero argentino podría comenzar a sumar minutos rápidamente para forzar esa transición.

Mientras tanto, el Aston Villa no vería con malos ojos desprenderse de su portero titular, con el que mantiene una relación ríspida desde el fallido pase al Manchester United. Inclusive, en las últimas semanas el técnico del equipo le sacó la capitanía. Por eso mismo, si llega una oferta jugosa, los Villanos podrían decirle adiós al Dibu.

