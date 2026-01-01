La China Suárez empezó el 2026 con todo: subió una historia con música de Wanda Nara y la borró

La China arrancó el año en Turquía junto a Mauro Icardi, pero un detalle en sus redes no pasó desapercibido.

La China Suárez arrancó el 2026 con un gesto que no pasó desapercibido y volvió a encender el radar mediático. En las primeras horas del año nuevo, la actriz compartió una historia en su cuenta de Instagram que combinó ironía, mensaje personal y una elección musical polémica.

La historia que subió Eugenia Suárez pertenecía a una cuenta de memes y mostraba dos imágenes de ella. En la primera, aparecía al natural, sin maquillaje, representando la tarde del 31 de diciembre. En la segunda, se la veía producida, lista para la celebración nocturna de Año Nuevo.

A ese contenido, la actriz le sumó una foto propia con el look que eligió para recibir el 2026, tras una cena que compartió con Mauro Icardi en un exclusivo restaurante en Turquía.

El posteo que la China Suárez borró de sus historias Junto a la imagen, escribió una frase con tono desafiante: “Cuando pagan por hundirte pero todo te chupa un huevo”. Minutos después, reforzó el mensaje con otra línea directa y sin filtros: “Feliz añooo para todos y todas! me veo hermosa en todas mis versiones. Ni lo intenten”. El texto, fiel a su estilo, apuntó a las críticas y a las polémicas que la rodearon durante el último tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoFamososOk/status/2006493403601940481&partner=&hide_thread=false QUE SUBIA LA CHINA SUAREZ AAA pic.twitter.com/G5yOl3PNf2 — MF (@MundoFamososOk) December 31, 2025 Sin embargo, el detalle que más llamó la atención no estuvo en las palabras ni en las fotos, sino en la música elegida para acompañar la historia. La China musicalizó la publicación con “Bad Bitch”, la canción de Wanda Nara, cuya letra dice: “Siempre consigo todo lo que quiero, él me gustó parece sincero. Lo veo y lo quiero, lo quiero y lo tengo”.