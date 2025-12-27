Moria Casán reaccionó el millonario gasto que la China Suárez hizo por Navidad: "Ni entrando al quirófano"

El asombro atravesó el estudio de La Mañana con Moria este 26 de diciembre, cuando una noticia inesperada irrumpió en medio del análisis de las fiestas de los famosos. La reacción de Moria Casán fue inmediata y contundente tras enterarse de que la China Suárez gastó más de 4,5 millones de pesos en compras navideñas.
[ESPECTÁCULOS] "A mí no me sacás 4 palos para un regalo ni con cirugía": Moria Casán se sorprendió por el gasto de la "China" Suárez en Zara, y afirmó que es lo que le costaron "los arbolitos de Navidad".
El disparador de semejante revuelo fue Nazarena Di Serio, quien introdujo el tema con voz clara y datos contundentes: “El otro día la China fue al shopping, a una tienda, y la gente le sacó fotos a la caja registradora. ¡4.500.000 pesos se gastó en esa tienda!”.
La charla se encendió. Naza, en un intento de virar el clima hacia lo positivo, remarcó: “Bien que invierta en la Argentina, me gusta”. El panel, entre carcajadas y comentarios, se sumergió en el debate. ¿Gastó mucho? ¿Gastó bien? ¿Importa dónde y cómo gasta una figura pública?
La Navidad en Argentina de la China Suárez
La actriz había llegado a la Argentina el pasado lunes 22 de diciembre, acompañada por Mauro Icardi, para celebrar la Navidad como una familia ensamblada. El plan era simple: relajarse en la Casa de los Sueños, recorrer locales y adelantar regalos de fin de año. Sin embargo, la discreción resultó imposible.
La publicación la hizo Pochi de Gossipeame, la popular instagramer dedicada al mundo del espectáculo. En la postal, la China Suárez aparece en la caja de un reconocido local de ropa a punto de pagar los $4.585.354,00.
La leyenda que acompaña la foto suma ironía: “Felices fiestas para todos. Sobre todo para la China que gastó una cifra hermosa”.