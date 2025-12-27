Moria Casán reaccionó el millonario gasto que la China Suárez hizo por Navidad: "Ni entrando al quirófano"

La conductora reaccionó con humor y con un filoso comentario al conocer el millonario gasto que hizo la actriz.

El asombro atravesó el estudio de La Mañana con Moria este 26 de diciembre, cuando una noticia inesperada irrumpió en medio del análisis de las fiestas de los famosos. La reacción de Moria Casán fue inmediata y contundente tras enterarse de que la China Suárez gastó más de 4,5 millones de pesos en compras navideñas.

Las cámaras captaron el instante exacto en que la conductora, tomándose la cabeza con ambas manos, soltó su inconfundible sincericidio: “A mí no me sacás cuatro palos para regalos ni con cirugía, ni entrando al quirófano. ¿Para un regalo cuatro palos? Perdón, me lo regalo yo”. La frase, mezcla de sorpresa y humor filoso, generó una oleada de risas.

Embed [ESPECTÁCULOS] "A mí no me sacás 4 palos para un regalo ni con cirugía": Moria Casán se sorprendió por el gasto de la "China" Suárez en Zara, y afirmó que es lo que le costaron "los arbolitos de Navidad".



El disparador de semejante revuelo fue Nazarena Di Serio, quien introdujo el tema con voz clara y datos contundentes: "El otro día la China fue al shopping, a una tienda, y la gente le sacó fotos a la caja registradora. ¡4.500.000 pesos se gastó en esa tienda!".

La charla se encendió. Naza, en un intento de virar el clima hacia lo positivo, remarcó: “Bien que invierta en la Argentina, me gusta”. El panel, entre carcajadas y comentarios, se sumergió en el debate. ¿Gastó mucho? ¿Gastó bien? ¿Importa dónde y cómo gasta una figura pública?

La Navidad en Argentina de la China Suárez La actriz había llegado a la Argentina el pasado lunes 22 de diciembre, acompañada por Mauro Icardi, para celebrar la Navidad como una familia ensamblada. El plan era simple: relajarse en la Casa de los Sueños, recorrer locales y adelantar regalos de fin de año. Sin embargo, la discreción resultó imposible.