La sorpresa de Moria Casán al escuchar cuántas materias aprobó este año Cinthia Fernández

La modelo y bailarina cursó su primer año de la carrera de abogacía y contó cuántas materias aprobó este año, un número que la sorprendió.

Cinthia Fernández generó sorpresa en el estudio de La mañana con Moria cuando reveló cuántas materias aprobó durante su primer año en la carrera de Abogacía. La panelista compartió su balance académico y dejó sin palabras a sus compañeros al confirmar que cerró el año con diez materias aprobadas, un número que superó sus propias expectativas.

El anuncio llegó durante la emisión que conduce Moria Casán, quien celebró el esfuerzo de Fernández con una felicitación explícita ante cámara. “ Cinthia es una gran estudiante. Dio diez materias y vamos a aplaudirla”, afirmó la conductora, lo que generó una reacción inmediata de todo el equipo.

Cinthia Fernández aprobó sus primeras diez materias de abogacía El clima se distendió aún más cuando Fernández respondió con una frase que retomó uno de los cruces mediáticos que la acompañaron en los últimos años. “Elbita, ¡la tenés adentro!”, lanzó con ironía, en referencia a Elba Marcovecchio. Después sumó una aclaración que buscó descomprimir el comentario: “No, no, eso no lo hace una abogada seria”.

En el transcurso de la charla, la bailarina amplió la información y explicó cómo logró avanzar con el plan de estudios. Aseguró que aprobó diez materias en total, aunque señaló que una de ellas la rindió “medio border” porque, según expresó, “no me daba más la croqueta”.

También mencionó que prefirió dejar pendientes Derecho Constitucional y Sociología. Sobre la primera, reconoció: "Es pesadita, pero es la base de todo". Respecto de la segunda, comentó que "Sociología sabía que la podía meter", aunque finalmente pospuso esa instancia.