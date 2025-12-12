12 de diciembre de 2025 - 13:22

La sorpresa de Moria Casán al escuchar cuántas materias aprobó este año Cinthia Fernández

La modelo y bailarina cursó su primer año de la carrera de abogacía y contó cuántas materias aprobó este año, un número que la sorprendió.

Cinthia Fernández
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Cinthia Fernández generó sorpresa en el estudio de La mañana con Moria cuando reveló cuántas materias aprobó durante su primer año en la carrera de Abogacía. La panelista compartió su balance académico y dejó sin palabras a sus compañeros al confirmar que cerró el año con diez materias aprobadas, un número que superó sus propias expectativas.

Leé además

cual es el estado de salud de joaquin levinton: el comunicado oficial de turf

Cuál es el estado de salud de Joaquín Levinton: el comunicado oficial de Turf

Por Redacción Espectáculos
estreno la comedia municipal y es una obra de teatro imperdible: como es la la oposicion de marte

Estrenó la Comedia Municipal y es una obra de teatro imperdible: cómo es la "La oposición de Marte"

Por Daniel Arias Fuenzalida

El anuncio llegó durante la emisión que conduce Moria Casán, quien celebró el esfuerzo de Fernández con una felicitación explícita ante cámara. “ Cinthia es una gran estudiante. Dio diez materias y vamos a aplaudirla”, afirmó la conductora, lo que generó una reacción inmediata de todo el equipo.

Cinthia Fernández aprobó sus primeras diez materias de abogacía

El clima se distendió aún más cuando Fernández respondió con una frase que retomó uno de los cruces mediáticos que la acompañaron en los últimos años. “Elbita, ¡la tenés adentro!”, lanzó con ironía, en referencia a Elba Marcovecchio. Después sumó una aclaración que buscó descomprimir el comentario: “No, no, eso no lo hace una abogada seria”.

En el transcurso de la charla, la bailarina amplió la información y explicó cómo logró avanzar con el plan de estudios. Aseguró que aprobó diez materias en total, aunque señaló que una de ellas la rindió “medio border” porque, según expresó, “no me daba más la croqueta”.

Embed - "ELBITA, LA TENÉS ADENTRO": LA DEDICATORIA DE CINTHIA FERNÁNDEZ, QUE METIÓ DIEZ MATERIAS EN DERECHO

También mencionó que prefirió dejar pendientes Derecho Constitucional y Sociología. Sobre la primera, reconoció: “Es pesadita, pero es la base de todo”. Respecto de la segunda, comentó que “Sociología sabía que la podía meter”, aunque finalmente pospuso esa instancia.

La panelista relató que eligió presentarse a los recuperatorios en lugar de los exámenes regulares y confirmó que obtuvo notas de ocho y diez, lo que fortaleció su entusiasmo por continuar la carrera.

La sorpresa de Moria Casán y la reacción del resto del equipo reforzaron la magnitud del logro, que se transformó en un gesto de validación personal para Fernández y en un momento de distensión dentro del programa.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

1. Robert Glasper – Let Go / 2. Suede – Antidepressants / 3. Nine Inch Nails – TRON: Ares / 4. Lucy Dacus – Forever is a Feeling / 5. Richard Ashcroft – Lovin’ You

Balance del año: los 5 mejores discos internacionales de 2025

Por Lucas Germán Burgos
Carolina de Mónaco ha logrado verse radiante siempre a pesar del pasar de los años.

El secreto de la princesa Carolina de Mónaco para llegar a los 68 años sin cirugías estéticas

Por Alejo Zanabria
Robert Pattinson y Zandaya presentaron su nueva película.

Robert Pattinson y Zendaya presentaron una incómoda historia de amor

Por Redacción Espectáculos
asi esta hoy uma, la hija de amalia granata y del ogro fabbiani que egreso del secundario

Así está hoy Uma, la hija de Amalia Granata y del Ogro Fabbiani que egresó del secundario

Por Redacción Espectáculos