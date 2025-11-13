Cinthia Fernández propuso una medida contra deudores alimentarios y desató polémica

Cinthia Fernández volvió a generar controversia y en este caso sobre un tema referido a la responsabilidad parental. La bailarina lleva años denunciando la ausencia económica del padre de sus hijas, y es por eso que generó una polémica propuesta referida a la temática.

Cinthia estuvo presente en el programa de streaming Fractura expuesta, y manifestó su opinión de los deudores alimentarios y comentó: “Lo que a mí se me ocurrió es una propuesta muy interesante, que es que no puedan cargar nafta los deudores de alimentos. Que no pueden cargar ni nafta, ni gas, ni autos eléctricos también”.

Según sugirió esta medida se basa en el principio de que “Si tenés plata para mover el auto, tenés plata para mantener a tus hijos”. Esto, según explicó, alcanzaría a todos los tipos de vehículos: nafteros, diésel, a gas y eléctricos.

Mariana Brey, una de sus compañeras en la mesa del programa, le consultó: “¿Y cómo salta eso?”. Cinthia detalló que el sistema debía prever un cruce de información obligatorio. “No podés cargar nafta. Antes de cargar, hoy todos tenemos el DNI digital o puede ser presencial”, expuso.

Esto apunta a que cualquier persona registrada como deudora alimentaria quede automáticamente bloqueada en el sistema de estaciones de servicio.

Cómo se implementaría la propuesta

Posteriormente, Cinthia realizó un video en redes sociales desde una estación de servicio y amplió su propuesta.

La consigna central es "Si estás en el registro de deudores alimentarios no vas a poder cargar combustible." Según su iniciativa, tres cuotas impagas significarían la suspensión automática de la carga.

En el clip continúa explicando que en el momento previo a la carga el playero debería escanear el DNI del conductor. Si el sistema marca deuda, el empleado no puede cargar combustible.

La panelista concluye con la frase: "Si hay plata para moverse hay plata para mantener. Si puedes llenar el tanque podes llenar la heladera de tu hijo también".