13 de noviembre de 2025 - 21:34

Cinthia Fernández propuso una medida contra deudores alimentarios y desató polémica

La bailarina, en un programa de streaming, opinó que aquellas personas que no pagan la cuota alimentaria se les debería prohibir cargar combustible.

Cinthia Fernández planteó que los deudores alimentarios no deberían poder cargar combustible. En redes sociales amplió su propuesta.&nbsp;

Cinthia Fernández planteó que los deudores alimentarios no deberían poder cargar combustible. En redes sociales amplió su propuesta. 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

el polemico trabajo que cinthia fernandez promociono en redes como futura abogada que complica a su pareja

El polémico trabajo que Cinthia Fernández promocionó en redes como futura abogada que complica a su pareja

Por Redacción Espectáculos
tras las entrevistas fallidas en streaming, la china suarez sera entrevistada por un historico conductor

Tras las entrevistas fallidas en streaming, la China Suárez será entrevistada por un histórico conductor

Por Redacción Espectáculos

Cinthia estuvo presente en el programa de streaming Fractura expuesta, y manifestó su opinión de los deudores alimentarios y comentó: “Lo que a mí se me ocurrió es una propuesta muy interesante, que es que no puedan cargar nafta los deudores de alimentos. Que no pueden cargar ni nafta, ni gas, ni autos eléctricos también”.

Embed

Según sugirió esta medida se basa en el principio de que “Si tenés plata para mover el auto, tenés plata para mantener a tus hijos”. Esto, según explicó, alcanzaría a todos los tipos de vehículos: nafteros, diésel, a gas y eléctricos.

Mariana Brey, una de sus compañeras en la mesa del programa, le consultó: “¿Y cómo salta eso?”. Cinthia detalló que el sistema debía prever un cruce de información obligatorio. “No podés cargar nafta. Antes de cargar, hoy todos tenemos el DNI digital o puede ser presencial”, expuso.

Esto apunta a que cualquier persona registrada como deudora alimentaria quede automáticamente bloqueada en el sistema de estaciones de servicio.

Cómo se implementaría la propuesta

Posteriormente, Cinthia realizó un video en redes sociales desde una estación de servicio y amplió su propuesta.

La consigna central es "Si estás en el registro de deudores alimentarios no vas a poder cargar combustible." Según su iniciativa, tres cuotas impagas significarían la suspensión automática de la carga.

En el clip continúa explicando que en el momento previo a la carga el playero debería escanear el DNI del conductor. Si el sistema marca deuda, el empleado no puede cargar combustible.

La panelista concluye con la frase: "Si hay plata para moverse hay plata para mantener. Si puedes llenar el tanque podes llenar la heladera de tu hijo también".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

una llegada escandalosa a la argentina: la china suarez respondio a las duras criticas en su contra

Una llegada escandalosa a la Argentina: la China Suárez respondió a las duras críticas en su contra

Por Redacción Espectáculos
Los Grammy serán en noviembre. 

Latin Grammy 2025 en vivo: quiénes son los principales ganadores de la ceremonia

Por Redacción Espectáculos
Elenco y director de Othelo termina mal, una sorprendente versión humorística de un clásico teatral.

Gabriel Chamé Buendía reinventa a Othelo con humor y locura

Por Ariel Búmbalo
Paula Chaves dijo si bien en un futuro la entrevistaría a la China Suaréz hoy prefiere evitar problemas. 

Paula Chaves rompió el silencio y contó la razón por la cuál no quiso entrevistar a la China Suaréz

Por Redacción Espectáculos