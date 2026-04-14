"Muy feliz": Cinthia Fernández respondió a las críticas que recibió por sus dichos sobre el crimen de Ángel

Cinthia Fernández volvió a generar una enorme repercusión tras sus opiniones sobre el crimen de Ángel López en Comodoro Rivadavia . En paralelo a sus estudios de abogacía, la bailarina acompaña a su pareja, el abogado Roberto Castillo, quien representa a la familia del niño.

Video: el deplorable estado de la casa donde vivía Ángel López junto a su madre biológica

Revelaron la autopsia de Ángel y confirmaron que hubo un golpe previo a su muerte: los aberrantes detalles

Desde el inicio, Fernández eligió involucrarse de forma visible. Participó en coberturas televisivas, como el programa Intrusos, y acompañó a Castillo tanto en el estudio como fuera de cámara. Su postura, marcada por la exposición emocional y la difusión del caso, generó cuestionamientos sobre los límites entre lo mediático y lo judicial.

Ante las repercusiones, Fernández decidió responder públicamente. En un mensaje dirigido a la panelista Natalie Weber, sostuvo que su objetivo es dar visibilidad a un caso que considera atravesante a nivel social . Explicó que su involucramiento surge tanto desde su rol de madre como de estudiante de derecho, y minimizó el impacto de las críticas.

También planteó que su aporte se centra en la difusión y en acompañar el proceso, aun sin contar con formación jurídica completa. Según expresó, continuará en esa línea sin modificar su accionar por las opiniones externas.

“Ni me detuve a ver si tenía críticas. No, la verdad es que no me interesa. No me interesa porque yo lo que estoy haciendo es dar visibilidad a un caso que nos atravesó a todos. Poder vivirlo en carne propia es ayudar a hacer justicia. Por supuesto, no tengo las herramientas ni técnicas ni jurídicas hoy por hoy, pero para mí estar viviendo este caso es algo muy movilizante. Poder hacer algo desde mi lugar comunicacional es muy importante. Y las críticas de las personas, qué sé yo, quiero saber qué están haciendo ellos cuando ven casos así“.

Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia. Gentileza

Publicaciones y controversia en redes

La polémica se intensificó a partir de sus publicaciones en redes sociales. En una de ellas, Fernández manifestó su compromiso con la búsqueda de justicia para la víctima y su familia. Sin embargo, otra imagen generó mayor rechazo: una ilustración creada con inteligencia artificial que mostraba a Lucio Dupuy junto a Ángel López.

El uso de esa imagen reabrió discusiones sobre los límites éticos en la comunicación de hechos sensibles, especialmente cuando involucran a menores y casos de alto impacto emocional.